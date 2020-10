Rave-party sauvage à Saint-Hilaire-de-Clisson : 100 PV, 13 procédures pour stupéfiants, dont 2 gardes à vue

Près de 200 « teufeurs » se sont rassemblées dans une usine désaffectée de Saint-Hilaire-de-Clisson, dans la nuit de samedi à dimanche. Bien sûr, l’affaire a fait du bruit, beaucoup de bruit, même, mais le problème est aussi que c’est strictement interdit en ce moment. Les règles sanitaires en vigueur imposent que toute manifestation de plus de dix personnes sur la voie publique soit déclarée en préfecture. Dans le cas présent, le risque de cluster est évident…

Une quarantaine de gendarmes ont été mobilisés pendant toute la journée de ce dimanche, et ils ont dressé 100 PV pour ce motif, à raison de 135 euros chacun. Des contrôles liées aux stupéfiants ont également été menés : 13 procédures ont été engagées. Deux personnes ont été placées en garde à vue, et neuf devront payer l’amende forfaitaire de 200 euros. La gendarmerie indique aussi que l’organisateur présumé de cette free party a été identifié. Il s’agit d’une personne habitant la région. Elle sera bientôt convoquée, d’abord à la gendarmerie, et peut-être ensuite devant la justice.