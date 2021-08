VIDEO - Plus de 700 personnes réunies à une rave party à Vaiges, près de Laval

Une rave party est en cours depuis samedi soir à Vaiges, à l'est de Laval, en Mayenne. Selon le maire, entre 700 et 800 personnes sont sur place. Un autre rassemblement plus restreint a eu lieu à Senonnes, mais est en train de se terminer.