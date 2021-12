Rave-partys en Sarthe : le préfet prend un arrêté pour les interdire jusqu'au 3 janvier

En Sarthe, un arrêté de la préfecture interdit les rassemblements musicaux tels que les teknivals et les rave-partys jusqu'au 3 janvier. Au Mans, la dernière free party non autorisée en date avait réuni 500 personnes en novembre.

Teknivals, rave-partys et free-partys sont interdits en Sarthe jusqu'au 3 janvier

Il s'agit de "prévenir le risque élevé de troubles à l'ordre public" et de "propagation de la covid-19" : la préfecture de la Sarthe a pris un arrêté interdisant les rassemblements festifs non autorisés de type rave-party jusqu'au dimanche 3 janvier inclus. Selon cet arrêté, "plusieurs rassemblements [...] pouvant regrouper plusieurs centaines de participants dans le département de la Sarthe sont susceptibles de se dérouler".

Note de Gérald Darmanin

Dans une note diffusée aux préfets, et que franceinfo a pu consulter, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin appelle à "renforcer et systématiser" les dispositions pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 pour la fin de l’année 2021. "Je souhaite que vous preniez toute mesure utile pour dissuader les rassemblements" et pour "les disperser lors de leur formation".

La dernière free-party non autorisée en date s'était tenue fin novembre dans un hangar de la zone industrielle sud du Mans. Dans l'arrêté pris ce 23 décembre, la préfecture précise qu'elle avait rassemblé "500 personnes".