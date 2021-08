Réactions après le renvoi de trois gendarmes devant le tribunal correctionnel de Grenoble.

Trois des quatre gendarmes, qui avaient bu ce jour-là avec leur collègue, Loïc D., à l'origine de l'accident mortel de Bourgoin-Jallieu, en février 2019, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne.

La juge d'instruction, en charge de l'affaire, a estimé qu'ils auraient dû ne pas le laisser reprendre la route.

Il avait 2,54 grammes d'alcool dans le sang et quelques minutes après avoir repris le volant, percutait la voiture à l'arrêt de Geneviève et Florencio Duron, 69 et 71 ans, qui rentrait d'une visite auprès d'un de leurs fils malade à Lyon.

Loïc D., le gendarme-chauffard, avait, lui, été jugé en comparution immédiate par le tribunal de Bourgoin et condamné à 3 ans de prison dont 18 mois avec sursis. Il a depuis été radié de la gendarmerie.

Pour Maitre Hervé Gerbi, l'avocat de Céline, Olivier et Alain Duron, les enfants de Geneviève et Florencio Duron, le renvoi des trois gendarmes devant le tribunal correctionnel de Grenoble est "un succès exceptionnel dans une affaire de délinquance routière. Cela ouvre la porte, dans certaines conditions, à une jurisprudence élargissant la responsabilité pénale collective des participants à une manifestation ou une réunion festive."

Olivier, Céline et Alain Duron, lors d'une conférence de presse, avec leur avocat, Maitre Gerbi © Radio France - Véronique Pueyo

Pour autant, à la demande de ses clients, l'avocat a fait appel du non-lieu concernant le quatrième gendarme, pour charges insuffisantes. Il demande aussi à la chambre de l'instruction que la qualification d'homicides involontaires soit retenue. Il se dit prêt à aller en cassation, s'il le faut.

La défense des gendarmes, indignée

Maitre Ronald Gallo, qui défend l'un des trois gendarmes, est, lui, indigné : "L'instruction a été bâclée, il n'y a rien dans le dossier justifiant le renvoi de mon client devant la justice. D'ailleurs, sa hiérarchie ne l'a pas sanctionné, il continue son métier mais il est inquiet pour sa carrière. C'est le battage fait par les parties civiles qui a conduit à cette décision pour montrer que les gendarmes ne sont pas au-dessus des lois."

Maitre Gerbi réagit à cette remarque de son confrère : " Il n'y a pas eu de battage. Les faits sont suffisamment graves et avérés, ce qui rend cette affaire soit exceptionnelle. Nous faisons appel, comme la loi nous y autorise, car le débat sur la qualification pénale d'homicides involontaires n'a pas eu lieu durant l'instruction."

Maitre Gallo, du barreau de Grenoble, défend l'un des trois gendarmes, renvoyés en correctionnelle © Radio France - Véronique Pueyo

Les enfants Duron avaient déclaré, il y a quelques mois, qu'ils menaient ce combat pour la mémoire de leurs parents, estimant que le procès du gendarme-chauffard n'avait pas été à la hauteur de leurs attentes. "Si ces quatre gendarmes avaient empêché leur collègue de prendre la route, nos parents ne seraient pas morts. La lutte contre l'alcool au volant, contre la violence routière fait pourtant partie de leur travail!"

Les gendarmes risquent 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.