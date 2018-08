Rennes, Bretagne, France

Nicolas Hulot a annoncé, mardi matin sur France Inter, son départ du gouvernement. Le ministre de la transition écologique explique qu'il se sentait "tout seul à la manoeuvre" sur les enjeux environnementaux au sein du gouvernement. "C'est une décision d'honnêteté et de responsabilité " a t'il expliqué.

"Le ministère de l'environnement, c'est le ministère de l'impossible" pour Eaux et Rivières de Bretagne

Gilles Huet, le délégué général de l'association Eaux et Rivières de Bretagne estime que "Pour tous ceux qui se préoccupent de l'avenir de l'environnement, c'est une terrible déception parce cette démission montre comment il reste extraordinairement difficile de faire prendre en compte au plus haut niveau de l'Etat les enjeux cruciaux de protection de la planète. C'est sur le fond une vraie déception de constater que le ministère de l'environnement c'est toujours le ministère de l'impossible".

La déception du sénateur morbihannais EELV Joël Labbé

"Je suis déçu et abattu" réagit Joël Labbé. "Je le comprend complètement" explique le sénateur EELV du Morbihan. "Il aura tout essayé mais il a été désavoué, il s'est senti trahi, ça n'était plus acceptable. Il faut une mobilisation citoyenne pour lutter contre l'influence des lobbys" ajoute le sénateur qui perd ainsi son "seul relai au gouvernement".

Le député LREM Florian Bachelier dit merci à Nicolas Hulot

🌱 Merci à @N_Hulot d’avoir, pendant 15 mois, conduit l’action déterminée et concrète de @LaREM_AN en matière environnementale :



✅ #NDDL

✅ Exploitation hydrocarbures

✅ Glyphosate d’ici 3 ans

✅ Plan biodiversité



Sa voix restera précieuse.

On ne lâche rien ! 🇫🇷🇪🇺 — Florian Bachelier (@F_BACHELIER) August 28, 2018

"Un homme de conviction avec une vraie vision de l'avenir" pour Olivier Allain, en charge de l'agriculture à la région Bretagne

Olivier Allain, le vice président en charge de l'agriculture au conseil régional de Bretagne estime que Nicolas Hulot est "un homme de conviction avec une vraie vision de l'avenir. C'est une perte pour notre pays d'avoir un homme de talent comme ça qui quitte le navire".

"Je ne comprends et je lui en veux un peu" estime Jimmy Pahun député apparenté Modem du Morbihan

Jimmy Pahun, député du Morbihan de la majorité apparenté Modem explique qu'il ne comprend pas la décision de Nicolas Hulot et qu'il lui en veux un peu car il avait un champ d'action important pour agir, transports, déchets et transition énergétique notamment. "C'est une grande tristesse et je ne sais pas qui pourra le remplacer car il nous faudra une forte parole écologique encore" conclut le député.