Rebondissement à Baccarat : l'amant hors de cause, sa maîtresse soupçonnée de meurtre sur conjoint

Deux jours après la collision mortelle à Baccarat, en Meurthe-et-Moselle, dimanche 3 avril, les soupçons des enquêteurs ont viré de 180 degrés. Ils se sont d'abord portés sur le propriétaire de la voiture, sur fond de rivalité amoureuse, car il avait une liaison avec la femme de la victime percutée et décédée quelques heures plus tard à l'hôpital. Le premier suspect est mis en examen pour tentative d'homicide volontaire dimanche. Mais le parquet de Nancy a indiqué lundi que sa garde à vue avait été levée. C'est finalement sa maîtresse, la conjointe de la victime, qui est désormais suspectée de meurtre sur conjoint.

Victime de violences conjugales ?

En effet, selon les nouveaux éléments de l'enquête, l'amant semble être mis complètement hors de cause. En garde à vue, l'homme de 42 ans ans nie tout en bloc. Les témoignages et le bornage du téléphone viennent ensuite corroborer sa version. D'après le procureur de la République François Pérain, c'est en fait sa maîtresse qui se trouvait seule au volant, lors de la collision. "Son amant lui avait prêté sa C3 et elle indiquait qu’à la suite d’une dispute avec son concubin, elle avait voulu quitter le domicile conjugal à bord de ce véhicule", ajoute François Pérain.

La suspecte affirme avoir déjà été victime de violences conjugales. Mais aucune plainte n'a été déposée pour de tels faits, selon le parquet. La femme de 34 ans doit être présentée devant un juge d'instruction ce mardi en vue de sa mise en examen.