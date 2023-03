Rebondissement aux Assises de la Charente : l'un des trois accusés reconnaît enfin sa participation

Le procès du meurtre de Bellon se poursuit à la Cour d'Assises de la Charente. Ce mercredi, les trois principaux accusés ont été entendus pour s'expliquer sur la mort de Mathieu Dallibert, un jeune homme retardé intellectuel, il y a presque six ans, à Bellon en Charente. Dans le box des accusés, il y a la cheffe du clan familial, Isabelle Vaussenat-Duché, son fils Nicolas Duché, et un autre membre du clan, Damien Aristide qui reconnaît avoir tué la victime avant de brûler le corps.

Verdict vendredi soir

Pendant toute l'instruction, Nicolas Duché est revenu à plusieurs reprises sur ses déclarations, et a toujours nié avoir participé au meurtre. Devant la Cour d'Assises, c'est pareil : non il n'a rien fait, il a seulement accompagné Damien Aristide. Puis, un peu plus tard, sous la pression des questions de la présidente, il lâche du bout des lèvres : "Oui, j'ai tenu les jambes de Mathieu pour l'immobiliser", alors que Damien Aristide tuait la victime en l'étouffant avec un chiffon imbibé d'éther, avant de le découper en onze morceaux et le brûler dans un poêle à bois. C'est en tout cas la version du meurtrier reconnu, Damien Aristide. Le réquisitoire de l'avocate générale et la plaidoirie de la partie civile sont prévus ce jeudi matin, avant les plaidoiries de la défense dans l'après-midi. Le verdict est attendu vendredi soir.

