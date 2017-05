Affaire des noyés de la Deûle : trois hommes mis en examen

Trois hommes viennent d'être mis en examen dans l'enquête sur la mort de l'un des 5 noyés de la Deûle, Hervé Rybarczyk. Il s'agit de membres de l'ultra-droite qui auraient tendu un guet-apens à la victime, lui-même proche de la mouvance anti-fasciste.

Souvenez-vous l'affaire avait fait grand bruit en 2010 et 2011. Cinq hommes étaient retrouvés morts noyés dans la Deûle à Lille. Une série de drames qui avaient créé la psychose, mais à l'époque la police et la justice avaient conclu à des morts accidentelles. Selon le procureur de l'époque, les victimes, souvent alcoolisées étaient tombées seules dans la Deûle.

L'affaire connait donc un rebondissement puisque des arrestations ont eu lieu pour l'une des cinq victimes, Hervé Rybarzyk, dont le corps avait été repêché dans la Deûle près du port fluvial en novembre 2011. C'était le 5e noyé. Et à l'époque très vite, les enquêteurs avaient conclu à un suicide. Une mort donc non criminelle tout comme les quatre précédentes victimes. C'est ce qu'avait estimé le parquet de Lille qui avait donc classé le dossier de ces noyés en 2014.

On peut parler d'un coup de théâtre avec ces arrestations. Quatre hommes ont interpellés en fin de semaine dernière dans le Nord et l'Oise.Trois d'entre eux ont été mis en examen pour violences volontaires, sans intention de la donner, en réunion, avec préméditation ou guet-apens et avec arme.

Trois membres de l'ultra droite

C'est le "profil" de ces hommes qui pourrait expliquer la mort d'Hervé Rybarzyk. Il s'agit de membres de l'ultra droite, la mouvance skinhead. La thèse des enquêteurs de la gendarmerie, c'est qu'ils se seraient affrontés avec Hervé Rybarzyk, qui lui faisait partie de la mouvance anti-fasciste. Ils auraient tendu un piège à la victime

Les deux camps "ultra droite" et "antifa" (antifasciste, NDLR), comme on les appelle, se bagarraient beaucoup à cette époque à Lille. C'est ce qui se serait passé ce soir là à la sortie d'un bar où Hervé Rybarzyk venait de donner un concert avec son groupe de rock.

Ces arrestations relancent l’enquête et les spéculations sur les quatre autres décès. Mais pour l'instant, le parquet et les gendarmes sont très prudents. Ils précisent que ces mises en examen ne concernent donc qu'un seul des cinq noyés de la Deûle.