Rebondissement dans l'affaire des vrais faux permis de conduire de la sous préfecture de Bayonne

L'affaire avait secoué le Landerneau lorsqu'elle a été révélée en janvier 2020 . Un fonctionnaire de la sous-préfecture de Bayonne était mis en examen pour "corruption passive" et placé en détention provisoire. Âge de 50 ans, il manipulait les fichiers des permis de conduire auxquels il avait accès depuis son bureau. Il pouvait ainsi rajouter des points sur des permis qui en avaient perdu et délivrer de vrai-faux permis pour ceux qui avaient perdu tous leurs points. En contrepartie, il recevait des places pour des matchs de rugby, sa passion, à Bayonne ou Biarritz. Il se serait comporté ainsi pendant une dizaine d'années. Trois ans après le début de l'instruction judiciaire et des dizaines de personnes entendues, la justice ne semble pas vouloir s'engager dans un procès public et veut privilégier une procédure plus rapide et plus simple.

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Des CRPC, sortes de "plaider-coupable" à la française, sont proposées. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Le procureur de la République propose une peine. Si elle est acceptée par l'auteur des faits, l'affaire est transmise au juge pour homologation lors d'une séance publique. Plusieurs avocats de la défense ont déjà donné leur accord. Tous espèrent des sanctions moins lourdes que celles qui pourraient être prononcées lors d'un procès public. Toutes les personnes concernées par les CRPC sont celles qui ont bénéficié illégalement d'un nouveau permis. Les autres, celles qui n'ont reçu que quelques points, n'ont pas été poursuivies ou sont sous le coup d'autres procédures.

Une cinquantaine de personnes concernées par la procédure

Remis en liberté après trois semaines de détention en février 2020, l'ancien fonctionnaire de la sous-préfecture a depuis retrouvé du travail dans le secteur privé. Âgé de 52 ans aujourd'hui, il a refait sa vie. Lors de l'enquête , il a reconnu une trentaine de faits, mais il en conteste de nombreux autres. Un ancien élu de Biarritz a également été mis en examen dans cette affaire. Lui conteste l'ensemble des accusations. Un ancien joueur de basket professionnel est aussi mis en examen, ainsi qu'un ancien joueur de rugby de l'Aviron Bayonnais, et un autre, toujours en activité dans le club ciel et blanc. Une cinquantaine de personnes sont concernées par la procédure, dont un chef d'entreprise qui gère plusieurs magasins de primeurs dans la région. C'est par lui que l'affaire avait débuté, lorsqu'il avait été contrôlé sur une route dans les Landes, le département où il réside. Les enquêteurs avaient alors été étonnés de voir que c'était la sous-préfecture de Bayonne qui était intervenue sur son permis de conduire. C'est la police judiciaire de Bayonne qui a ensuite mené l'enquête.