Rebondissement dans l'affaire Sandré, l'assassin présumé a tenté de se mutiler

Interpellé en novembre dernier à Madagascar, le principal mis en cause dans la mort de Jean-Marc Sandré, en 2019 à Cavalaire (Var), a tenté de se mutiler avant de prendre l'avion lundi en vue de son extradition vers la France. Il était attendu par les autorités françaises mardi.

L'affaire Sandré, du nom de ce chef d'entreprise de Cavalaire tué à l'été 2019, n'a décidément pas fini de connaître des freins. Son assassin présumé, qui devait être extradé de Madagascar pour arriver mardi en France, a tenté de se mutiler. Mais l'extradition de l'homme interpellé il y a quasiment un an à Madagascar n'est décalée que de quelques jours. Son arrivée serait imminente.

Geste désespéré ou tentative pour éviter son extradition ? Quoi qu'il en soit, son arrivée en France était prévue ce mardi. Le principal mis en cause a été extrait de sa cellule la veille et conduit à l'aéroport de la capitale malgache. Quelques minutes avant d'embarquer, l'homme a demandé à son escorte d'aller aux toilettes de l'aéroport. Il est accompagné jusqu'à la porte, mais pas surveillé à l'intérieur des toilettes.

C'est à ce moment là qu'il a tenté de s'automutiler en s'infligeant une blessure au niveau du cou. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais dès lors, face à la complexité d'un transfert de détenu par avion, les autorités du pays n'ont souhaité prendre aucun risque. L'extradition a alors été repoussée.

Tout pour éviter l'extradition

"Une manœuvre pour ne pas prendre l'avion" détaille le procureur de la République de Draguignan. Même sentiment du côté de l'avocat de la famille Sandré. "Son geste est lié directement à la décision d'exécution de l'extradition. Mais il n'échappera pas à la justice française. Les juges travaillent d'arrache-pied. Et nous, nous sommes extrêmement mobilisés" indique Maître Thierry Fradet à France Bleu Provence.

Car l'assassin présumé semble ne pas avoir envie de s'expliquer dans cette affaire. Une affaire dans laquelle de nombreux éléments l'accablent : son ADN retrouvé dans la voiture de Jean-Marc Sandré, son empreinte génétique présente également sur le courrier de demande de rançon, et enfin son passé. Selon un connaisseur du dossier, l'individu aurait déjà tenté d'enlever un autre homme quelques temps avant, là encore pour obtenir de l'argent.

Le suspect principal aurait donc tout intérêt à rester loin de l'hexagone. "C'est difficile de raisonner à la place de quelqu'un car ce serait lui imputer une certaine détermination. Mais j'imagine que la justice française est connue pour être rigoureuse, sérieuse. Les prisons françaises sont sûres. Et ça n'est peut-être pas le cas à Madagascar. Avec tout le respect que j'ai pour ce pays et sa justice, il y a une certaine porosité. Dans son esprit, cela peut-être ça" argumente Me Thierry Fradet.

En tout cas, l'individu est attendu de pied ferme par la justice française. "Dès son arrivée, je m'occuperai personnellement de faire des réquisitions en vue de sa détention. Il devrait ensuite être entendu rapidement sur les faits qui lui sont reprochés" conclut le procureur de la République de Draguignan.