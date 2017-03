Rebondissement dans le procès de Plougonvelin devant la Cour d'Assises du Finistère

La cour entendait ce matin la mère de la principale accusée, Lola une ex call-girl, du meurtre de Jean-Jacques Le Page en juillet 2009 près de Brest. Le corps de l'audioprothésiste avait été retrouvé nu, carbonisé, lardé de 15 coups de couteaux dans sa villa incendiée.

Lola, de son vrai nom Laëtitia Monnier, a accusé sa mère du meurtre : " je me suis toujours demandée si ce n'était pas elle qui avait fait le coup" a t-elle déclaré à la présidente du tribunal qui l'interrogeait longuement sur sa personnalité ce mercredi matin, deuxième jour du procès. Lola charge sa mère comme elle charge des tiers depuis le début de cette affaire dès qu'on lui demande son emploi du temps, de s'expliquer sur la soirée du 23 juillet 2009 ou qu'on l'interroge sur les bagarres dans lesquelles elle est mêlée. Lola change de versions selon les jours, les interlocuteurs.

Une mythomane à l'imagination débordante, "elle se fait des scénarios", reconnaît sa mère longuement questionnée elle aussi pour ce deuxième jour du procès en tant que témoin.

Lola alterne depuis 2009 séjours en prison , remises en liberté. Elle est condamnée pour des agressions à l'arme blanche. La jeune femme a visiblement pris l'habitude d'avoir des couteaux dans son sac.

La mère de Lola à la barre ce matin

Sa mère, qui s'est exprimée avec une petite voix et qui a répété plusieurs fois qu'elle était fragile , malade. Une femme qui s'est montrée tout aussi confuse que sa fille sur son emploi du temps des 23 et 24 juillet ou sur ses réponses embarrassantes aux accusations de sa fille. Elle semble aussi répéter un scénario établi à l'avance mais les avocats de la partie civile vont la mettre face à ses contradictions. Chantal Monnier craque, se met à pleurer, menace de partir. "C'est bizarre qu'elle veut tout me mettre sur le dos, mais que voulez vous que je fasse ", rétorque t-elle. "Elle n'est pas bien sans sa tête, c'est choquant. Pour l'alcool, la drogue, elle a besoin d'argent et elle devient violente sous leur emprise. " A la question "Pensez-vous que votre fille pourrait être l'auteur du meurtre" : "Non c'est pas elle , elle ne peut pas avoir ce degré de violence, je le sens ! ".

La cour a demandé que Chantal Monnier reste à la disposition de la justice pendant la durée du procès. Les avocats ont bien l'intention de la confronter à d'autres témoins appelés à la barre dans les prochains jours.

"Votre mère était-elle présente le soir du meurtre à Plougonvelin?" L'accusé hésite avant de nier.

Maître Rajout, l'avocat de la famille Le Page interpelle Lola : "Votre mère était-elle présente le soir du meurtre à Plougonvelin?" Le jeune femme devient livide et après une longue hésitation répond : "non!". Un malaise s'installe dans la salle d'audience.

8 ans après, on ne sait toujours pas qui a tué Jean-Jacques Le Page le 23 juillet 2009 et qui a incendié sa villa près du Treiz Hir mais depuis ce mercredi matin, les avocats de la partie civile sont persuadés que la mère ne dit pas toute la vérité et qu'elle pourrait être beaucoup plus impliquée qu'elle ne le dit dans cette affaire.