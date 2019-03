Recel d'apologie de terrorisme : un avocat de Metz saisit la Cour de cassation

Me Saoudi s'est pourvu en cassation concernant le dossier d'un client condamné pour recel d'apologie de terrorisme à Metz. Même si la question est sensible, l'avocat messin estime que télécharger des vidéos de propagande islamiste ne veut pas dire pour autant qu'il y a allégeance à cette idéologie.

Metz, France

Télécharger des vidéos de l'organisation Etat Islamique, est-ce vraiment condamnable sur le plan pénal? C'est la question que pose un avocat messin, qui a déposé un pourvoi en cassation concernant la qualification de recel d'apologie de terrorisme. Me Redouane Saoudi défend un Messin de 45 ans, condamné en 1er instance en juillet dernier à 4 ans de prison ferme. En appel, en novembre dernier, cette peine a été ramenée à 1 an ferme. L'homme en question avait téléchargé des centaines de vidéo d'exactions perpétrées par des terroristes islamistes. Il avait également proféré des menaces devant la mosquée de Metz-Borny.

Receler une idée n'est à mon sens pas possible

Mais pour son avocat, cela ne prouve pas pour autant qu'il veut faire la promotion des idées terroristes. "Comment on fait pour entrer dans la tête des gens?", s'interroge l'avocat messin pour qui télécharger des vidéos de propagande islamiste ne veut pas dire pour autant qu'il y a allégeance à cette idéologie. Pour Me Redouane Saoudi , "receler une idée n'est à mon sens pas possible, cela peut susciter en tout cas un débat". Et l'avocat donne comme exemple le livre d'Hitler, Mein Kampf, que l'on peut avoir chez soi comme document historique sans être forcément nazi. L'avocat insiste aussi sur le fait q'une peine disproportionnée "peut malheureusement conduire certains à se radicaliser", sachant qu'il y a actuellement des risques inquiétants de radicalisation en prison.

A quelques exceptions, pas de relaxe en appel à Metz

Pour le procureur de la République de Metz Christian Mercuri en revanche, la qualification de recel d'apologie de terrorisme est claire : "c'est le fait de télécharger des fichiers dont le contenu fait l'apologie du terrorisme". Dans les affaires jugées à Metz ces derniers mois, à quelques exceptions, la cour d'appel n'a d'ailleurs pas prononcé de relaxe. Il existait auparavant un délit de consultation de sites faisant l'apologie du terrorisme mais il a été retoqué par le conseil constitutionnel en 2017 et dans l'attente d'un nouveau texte spécifique, c'est le recel d'apologie de terrorisme qui est utilisé dans les tribunaux.