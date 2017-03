Récentes chutes de neige, vents forts : attention aux avalanches dans les Pays de Savoie

Avec les dernières chutes de neige ces derniers jours et des vents forts prévus sur les massifs alpins, attention aux avalanches dans les Pays de Savoie ce week-end du 3 au 5 mars.

Le risque d'avalanche est marqué sur les massifs alpins. Avant d'aller skier, pensez à consulter en détail les bulletins de Météo France en Savoie et en Haute-Savoie. Ces derniers jours, des chutes de neige fraîche sont venues se rajouter sur le manteau neigeux. Le beau temps de ce vendredi et la fréquentation qui va avec peut le rendre instable.

Il faut aussi ajouter à cela des vents forts, quasi tempétueux prévus pour ce vendredi soir et la matinée de samedi sur les massifs du mont-Blanc et du Beaufortain. Le risque est aussi accentué dans les pentes froides, versants nord et est où la neige s'est accumulée ces derniers jours.

Ce jeudi, 3 skieurs sont morts dans une avalanche dans le massif du Mont-Blanc, côté italien, dans la station de Courmayeur.