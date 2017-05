Recueillement et solidarité à Sète après le terrible accident qui a décimé une famille

Le 23 mai, une collision entre une voiture et un camion à la sortie de Sète (Hérault) a fait quatre morts : un couple d'origine chinoise, leur fille de deux mois et la grand-mère. Le couple tenait un restaurant rue Frédéric Mistral et les commerçants, très émus, ont lancé une collecte.

L'émotion est vive à Sète après le tragique accident qui a tué quatre membres d'une même famille le mardi 23 mai 2017 sur la route de Frontignan (Hérault).

Devant la porte du Sakura House, les passants déposent des fleurs. Sur une table au milieu des bougies, le serveur du restaurant vietnamien voisin allume des bâtons d'encens. "C'est une tradition boudhiste ", explique t-il, "pour accompagner les défunts au paradis".

Le restaurant, ouvert il y a cinq ans, avait beaucoup de clients fidèles, comme cette Parisienne, Evelyne, qui a un pied a terre a Sète et qui est là avec son mari pour le week-end : "On sort de la gare et on s'est dit avant d'aller dans notre appartement, on va aller déjeuner au Sakura House et là on découvre avec horreur le drame. C'est terrible."

"On n'y croit pas, on a l'impression qu'ils vont arriver pour ouvrir leur restaurant comme tous les jours." - Damien un commerçant de la rue

L'émotion est encore plus grande chez les commerçants de la rue Frédéric Mistral. Damien Maes, du magasin King Jouet, côtoyait le couple tous les jours, "des gens exceptionnels, ils avaient la main sur le cœur, c'est très très dur."

Appel aux dons pour le garçon de trois ans

Dans son magasin, Damien a ouvert une cagnotte. La somme collectée sera remise aux proches de la famille, arrivés de Chine il y a quelques heures :"Ils pourront utiliser cette somme pour louer un appartement, une voiture, ou se payer à manger. C'est un petit geste parce que nous ne pouvions pas rester sans rien faire", raconte Damien Maes.

Le Rotary Club de Sète lance aussi un appel aux dons, plus particulièrement pour Philippe, trois ans, le fils aujourd'hui orphelin. Il est toujours hospitalisé, ainsi qu'un oncle qui se trouvait aussi dans la voiture.

