Recueillement et tristesse aux obsèques des victimes du tueur de la Drôme

A Chabeuil ce vendredi matin, comme à Montvendre l'après-midi, plusieurs centaines de personnes se sont déplacées pour rendre un dernier hommage aux trois victimes du tueur de la Drôme.

Plus d'un millier de personnes se sont déplacées ce vendredi, pour rendre un dernier hommage aux trois victimes drômoises. Le matin c'est à l’église de Chabeuil, que plus de cinq cent habitants sont venus dire adieu à Paulette Guyon. Cette femme de 80 ans a été tuée dans la nuit de dimanche à lundi, dans sa maison où elle habitait seule.

"Paulette aimait ses fleurs son jardin, elle venait au village en vélo ou à pied, mais elle s’arrêtait toujours pour discuter" - Le prêtre.

Dans son homélie, le prêtre a dressé le portrait d'une femme bienveillante, tombée sous les coups du tueur. "Elle aimait faire son jardin et s'occuper de ses fleurs", poursuit le prêtre. "Paulette était perfectionniste et aimait le travail bien fait." Puis quatre de ses petits enfants ont pris la parole. "Tu nous as montré l'exemple, tu as toujours été forte, maintenant c'est à nous de prendre le relais."

A Montvendre, l'hommage des Pompiers de la Drôme

A Montvendre, ce sont près de mille personnes qui sont venues saluer la mémoire de Marie-Thérèse et Bernard Philibert. Dans la foule recueillie, il y avait aussi une cinquantaine de pompiers de la Drôme, en uniforme dont le Colonel Olivier Bolzinger, présents pour honorer l'un des leurs. "C'est la famille des sapeurs-pompiers qui est touchée au travers de ces deux décès", confie le chef des pompiers de la Drôme. Bernard Philibert a été pompier volontaire dans sa commune pendant 30 ans.

"Ils donnaient tout, pour tout le monde"

"Ils donnaient tout, pour tout le monde", racontent les habitants de Montvendre en parlant du couple. Ils étaient bénévoles pour plusieurs association caritatives. Bernard étaient aussi très impliqué dans la vie municipale. "Toi, le technicien qui a participé à tant de réalisations communales, réseau d'eau potable, voiries et j'en passe", a rappelé Bruno Servian, le maire actuel, dans son discours. "Ces quelques lignes ne sont que des mots, qui sont bien peu de chose par rapport à la douleur qui nous touche aujourd'hui."