Réchauffement climatique : un mois de juillet record dans nos deux Charentes

Juillet 2022 bat des records. C'est le deuxième mois le plus sec jamais enregistré en France depuis le début des mesures en 1958. Le premier, si l'on ne comptabilise que les mois de juillet. Une situation encore plus critique lorsque l'on zoom uniquement sur nos deux Charentes.

Moins de 10 millimètres d'eau. C'est ce qui est tombé sur la France le mois dernier. Soit 84% de pluie en moins par rapport aux normales de saison.

Une sécheresse historique, à laquelle n'échappent pas nos Charentes. Dans nos deux départements, la situation est même d'avantage critique qu'au niveau national. Nous faisons tout simplement partie des départements les plus secs et les plus chauds de France cet été.

1ère position des mois les plus chauds en Charentes

Du jamais vu. Sur le podium des mois les plus chauds jamais enregistrés chez nous, juillet 2022 se hisse tout en haut du classement. En Charente comme en Charente-Maritime, il a fait environ 4 degrés de plus qu'un mois de juillet classique.

"On a régulièrement avoisiné ou dépassé les 40 degrés dans nos deux départements le mois dernier. Résultat : on atteint des températures moyennes de 28 à 30 degrés pour juillet 2022. Or, normalement, elles ne devraient pas dépasser 25 à 27 degrés à cette période", explique Bernard Ollagnon, spécialiste Météo France. "On peut donc parler d'une augmentation de la température moyenne en juillet d'environ 4 degrés dans nos deux Charentes".

2nd position des mois les plus secs en Charentes

Sur l'échelle de la sécheresse cette-fois, là aussi, juillet 2022 bat un raccord. C'est le deuxième mois le plus aride jamais connu dans nos deux départements. "En Charente, à Cognac par exemple, il n'est tombé que deux millimètres d'eau,", précise Bernard Ollagnon. "La situation est semblable du côté de la Charente-Maritime : 1.8 millimètre d'eau de mois dernier à la Pointe de Chassiron par exemple. Pour ces deux villes, cela représente 96% de précipitations en moins sur le mois".

Et ne comptez pas sur août pour rafraîchir les sols de nos deux Charentes. Pas de grosse averse prévue sur les dix prochains jours, selon Météo France : seules quelques petites gouttes éparses.