"Chasseur d'appart" se pose dans le Gard

3 agents immobiliers du Gard en concurrence le temps d'une émission de télévision, c'est "Chasseur d'appart", sur M6. Tournés il y a quelques temps, les 5 épisodes d'une heure sont diffusés cette semaine, à partir d'aujourd'hui lundi, à 18h40.

"Chasseur d'appart", ce sont 3 agents immobiliers en compétition : ils doivent convaincre des clients potentiels d'acheter la maison ou l'appartement qu'ils proposent et non celui de leurs collègues. Tournés dans le Gard, les 5 épisodes diffusés cette semaine sur M6 de lundi à vendredi à 18h40 réunissent trois femmes, trois directrices d'agence immobilière à Aimargues, Codognan et Nîmes.

Patricia Llacer, directrice de l'agence immobilière nîmoise "La Résidence", plus que satisfaite de sa participation à l'émission Copier

Une fois sélectionnés, ces 3 agents immobiliers ont eu 10 jours pour chercher 5 biens, appartements et/ou maisons, à partir des profils et des demandes des clients. 10 jours, un délai beaucoup plus serré que dans la vraie vie. Patricia Llacer n'a pas compté ses heures dans ces moments-là, la pression était forte, elle s'est "dépouillée". Le plaisir, c'était pour plus tard

Coups de chaud, fous rires, et au final un bilan très largement positif pour l'agence immobilière nîmoise "La Résidence" dirigée par Patricial Llacer Copier

Le plaisir, c'était lors du tournage, 10 jours pour "mettre en boîte" les 5 épisodes. Du plaisir une fois l'appréhension de la caméra levée. Une caméra qui joue son propre jeu et parfois perturbe les acheteurs et/ou les vendeurs potentiels. 5 épisodes qui se terminent par une vente, quoi ? combien ? à qui ? des réponses qui n'arriveront que dans le dernier épisode, vendredi.