Recherché depuis des semaines à Toulouse, interpellé à Laval lors d'un contrôle de routine

Dans la nuit de dimanche à lundi, une patrouille de police intervient square de Boston, dans le centre-ville de Laval. Des riverains se plaignent du bruit. Un petit groupe parle et crie très fort. Les fonctionnaires de la BAC demandent alors aux cinq individus présents d'éviter les tapages en pleine nuit et effectuent un contrôle d'identité de routine. C'est à ce moment-là qu'un homme prend la fuite. Il ne va pas très loin. Il est rapidement maîtrisé et interpellé.

Les policiers se rendent alors compte que son nom apparaît dans leurs fichiers. Il fait en effet l'objet d'un mandat d'arrêt pour des affaires de vols avec arme. Mais pas en Mayenne, à Toulouse à 700 kilomètres de là.

Cet homme, âgé de 25 ans, est placé en garde à vue, puis déféré devant le Parquet. Les magistrats toulousains l'attendent probablement avec impatience. Il sera prochainement transféré dans la Ville Rose.