On recherche des pièces d'Airbus en forêt de l'Yonne

On recherche les pièces d'Airbus qui sont tombées cet été en foret du Tonnerrois. Le Bureau français d'enquêtes et d'analyses organise à partir de ce mercredi , trois jours de battue avec 200 bénévoles et 85 cartographes IGN.

Auxerre, France

Objectif : retrouver les pièces du moteur perdues cet été par un Airbus A220 alors qu'il survolait le département. L'incident, qualifié de "grave", s'est produit le 25 juillet sur un A220 de la compagnie Swiss International reliant Genève à Londres.

Une panne sur le moteur gauche a conduit l'équipage à dérouter l'avion vers Roissy où il s'était posé sans encombre. Aucun des passagers n'avait été blessé et l'appareil avait subi des "dommages mineurs".

Entre Cry et Perrigny- sur- Armançon

Les pièces du moteur seraient tombées dans une zone boisée non habitée proche des communes de Perrigny-sur-Armançon et de Cry.

Le BEA recherche des pièces en titane qui mesurent une trentaine de centimètres. Il va donc falloir ouvrir l’œil à travers le terrain forestier a expliqué Sébastien Barthe, porte parole du Bureau d'Etude et d'Analyse à nos confrères de France-INFO : " c'est une forêt relativement plane, un peu accidentée par endroit, mais sans difficulté particulière pour des opérations à pied."

Un quadrillage établi sur 250 hectares

"On a établi une méthodologie précise Sébastien Barthe et un quadrillage de la zone pour que les 200 personnes quadrillent à une vitesse d'environ 1km/h la zone de 250 hectares. On espère qu'avec une inspection visuelle systématique on trouvera ces pièces. Nous sommes dépendant des conditions météo et du terrain étant donné que certains arbres perdent leurs feuilles, mais on a mis toutes nos chances de notre côté pour réussir."

