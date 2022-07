Recherché par la justice roumaine, il est arrêté à Laval pour exhibition sexuelle

Un trentenaire a été arrêté par la police de Laval samedi 23 juillet vers minuit dans le centre-ville pour exhibition sexuelle. Les policiers se rendent compte que cet homme de nationalité roumaine est recherché dans son pays pour des délits routiers et condamné à plus d'un an de prison.