Recherché pour avoir refusé un contrôle routier, il est interpellé lors d'un contrôle routier

Il a fallu une année. Mais un an après avoir refusé un contrôle routier à Manduel et tenté de percuter des motards de la Brigade Motorisée, l'homme a été interpellé lors d'un contrôle routier. Son rendez-vous devant le tribunal de Nîmes est fixé.

Les faits remontent au mois de mars 2021. A Manduel, près de Nîmes dans le Gard, un conducteur refuse le contrôle routier des motards de la Brigade Motorisée. Pas de blessé heureusement mais l'homme aurait tenté à plusieurs reprises de percuter les gendarmes pour se dégager. Il y parvient et prend la fuite, en voiture. Le temps de l'identifier, un avis de recherche est lancé. Et lors d'un banal contrôle routier auquel il s'est cette fois-ci arrêté, il a été reconnu... un an plus tard. Placé en détention, il passera devant le tribunal de Nîmes mardi 8 mars 2022. Ce Saint Gillois de 34 ans a expliqué avoir pris la fuite lors du premier contrôle de mars 2021 car il n'avait ni permis ni assurance.