Un gagnant de My Million à un million d'euros est recherché, le ticket a été validé au tabac le "Zen" à Pau

Ce ticket gagnant a été validé au bar tabac le Zen, avenue Jean Mermoz à Pau, le 25 décembre. Mais le gagnant ne s'est toujours pas manifesté et il doit le faire avant le 23 février minuit, ensuite ce sera trop tard. Il y a deux ans, jour pour jour, il y a déjà eu un gagnant au Zen. Cet habitué d'un autre bar tabac était venu exceptionnellement acheter son billet au Zen. Lui est venu chercher son gain. On ne sait pas, si depuis, il est revenu jouer dans ce bar tabac qui semble porter chance.

On l'attend avec impatience, il y a beaucoup de gens qui jouent, on a aucune idée. On a même peur qu'il ait jeté le ticket , ce qui serait malheureux. On en parle aux clients, ils regardent tous dans leurs poches. Je ne sais pas s'il va venir, je pense qu'il serait déjà passé."