Les secouristes du PGHM de l'Isère progressent dans des conditions difficiles pour retrouver un randonneur à ski de 37 ans. C'est lui qui les a appelé ce mercredi après-midi pour leur dire qu'il était perdu. Une caravane terrestre est partie à sa recherche et un hélicoptère survole la zone.

Chamrousse, France

Ce jeudi matin, trois secouristes du Peloton de gendarmerie (PGHM) de l'Isère sont partis à ski depuis le plateau de l'Arselle, à Chamrousse, en direction du lac Achard ; c'est l'itinéraire qu'avait prévu le randonneur porté disparu depuis ce mercredi. Les conditions météo et les chutes de neige de la nuit rendent la progression des secouristes très difficile et exposée. Ce jeudi dans le massif de Belledonne le risque d'avalanche est évalué à 4 sur 5 par Météo France, autrement dit un risque considéré comme "fort", un niveau plus élevé que la veille. Par ailleurs, l'hélicoptère de la Sécurité Civile effectue un survol des lieux, avec à son bord deux secouristes du PGHM.

Égaré dans le mauvais temps

Le randonneur recherché est un homme de 37 ans en vacances dans la région. C'est lui qui a appelé les secours ce mercredi un peu après 16 heures après s'être perdu en raison du mauvais temps. Les gendarmes du PGHM se sont rendus sur place. Après des recherches difficiles, les cinq secouristes ont été contraints de se réfugier dans un abris de pisteurs en raison des conditions météo.

