Recherches à Saint-Laurent-en-Royans : c'était une promeneuse qui hurlait au téléphone

Les gendarmes ont trouvé le fin mot de l'histoire ce jeudi après l'alerte lancée mercredi à Saint-Laurent-en-Royans. Cinq personnes différentes avaient entendu des cris, pour certaines des appels au secours voire des détonations. Gendarmes et pompiers ont ratissé le secteur et ils ont fini par identifier la femme qui criait. Elle n'était pas du tout en danger.

"Au secours" au téléphone

Mercredi après-midi, elle se trouvait dans les bois avec son compagnon dans la zone de Serre Châtelard sur les hauteurs de la commune. Et en effet, elle a crié. Elle était au téléphone et a notamment hurlé "au secours" à la fin de la conversation. Elle l'admet... mais elle ne veut pas donner plus d'explications. Cette femme d'une trentaine d'années habite Pont-en-Royans, côté Isère. Ce sont des témoignages qui ont permis de remonter jusqu'à elle : cheveux rouges, véhicule très identifiable, les gendarmes l'ont retrouvée ce jeudi matin et l'ont auditionnée.

Un hélicoptère avec caméra thermique

En parallèle, les recherches se sont poursuivies ce jeudi sur le terrain pour être sûr que personne n'avait été agressé ou se trouvait en difficulté. Cette recherche a mobilisé de gros moyens : déjà mercredi, durant plus de six heures, une vingtaine de gendarmes et de pompiers étaient mobilisés, appuyés par un drone et même par l'hélicoptère de la gendarmerie de Bron avec sa caméra thermique. Mais les gendarmes insistent : les témoins ont eu le bon réflexe de les appeler, il aurait pu y avoir vraiment quelqu'un en danger.