Recherches interrompues deux jours après la disparition des marins de l'Ecume II

24 heures après la collision survenue entre le cargo de la Condor Ferries et le bateau de pêche jersiais l'Ecume II, les recherches interrompues dans la nuit de jeudi à vendredi ont repris au matin au-dessus de la zone où le bateau a sombré avec à bord, trois marins. Les gardes-côtes de Jersey accompagnés de plusieurs bateaux volontaires dont des pêcheurs de l'île anglo-normande ont repris la mer pour tenter de retrouver les corps des trois victimes. Mais une nouvelle journée de recherches n'a rien donné, contraignant les autorités à y mettre un terme. Dans un communiqué, les garde-côtes soulignent "être conscients que l'arrêt des recherches est très difficile pour les amis et les familles des marins", et expriment leurs "plus sincères condoléances à tous ceux touchés par ce tragique accident".

Un sous-marin sur zone la semaine prochaine

Les recherches en surface s'arrêtent, mais le bateau a été en revanche localisé par 40 mètres de fond. Une profondeur trop importante pour que des plongeurs puissent l'atteindre pour explorer l'épave. Ports of Jersey a donc décidé de déployer sur la zone un vaisseau de soutien offshore équipé d'un sous-marin télécommandé. Il doit arriver sur l'île au début de la semaine prochaine, afin de réaliser une étude plus détaillée du site d'abordage qui pourrait permettre d'envisager une récupération de l'épave.

Un précédent en 2011

Ce drame, et cette collision entre un bateau de pêche et un navire de la Condor Ferries n'est pas inédit. En 2011, le 28 mars, le caseyeur granvillais "Les Marquises", quasi à l'arrêt en action de pêche entre Chausey et les Minquiers, avait été littéralement coupé en deux par le ferry rapide Condor Vitesse en provenance de Saint-Malo. L'enquête avait montré que malgré une brume épaisse, le bateau passagers croisait à 70 km/heure, que sa corne de brume était désactivée et que dans la cabine de pilotage, les officiers n'avaient pas la concentration nécessaire. Reconnu responsable de l'accident dans lequel le patron pêcheur du caseyeur a perdu la vie, le commandant du ferry avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis.

A l'époque, la communauté des pêcheurs granvillais avait été très éprouvée. Onze ans plus tard, elle ne peut s'empêcher de faire un parallèle entre cet accident, et la collision intervenue jeudi matin au large de Jersey, même si les conditions sont très différentes. Cette fois, les conditions de mer étaient bonnes, les deux navires étaient en marche et se sont percutés frontalement. Il faudra notamment déterminé comment deux équipages ont pu ignorer qu'ils étaient sur le point d'entrer en collision.