Réclusion criminelle à perpétuité assortie de 18 ans de sûreté pour Malick Sow aux assises du Loiret

Les jurés de la Cour d'assises du Loiret ont prononcé la réclusion à perpétuité assortie de 18 ans de sûreté à l'encontre de Malick Sow, poursuivi pour assassinat en récidive légale. L'accusé avait tué de plusieurs coups de couteaux son ex compagne Lucie, en mai 2018 au pied de son immeuble rue Joseph Soulas quartier gare à Orléans. Le ministère public avait requis 22 ans de sûreté. La fin d'un procès d'une relation fusionnelle, de destins brisés et de familles dans la douleur et le chagrin.

Préméditation et guet-apens

Au 3ème jour, ce 25 mars, du procès de Malick Sow, le jury de la Cour d'assises du Loiret a entendu les plaidoiries des avocates des parties civiles, les réquisitions du ministère public et la défense de l'accusé. Pour l’avocate générale, il n'y a aucun doute. Marie-Cécile Santin débute du reste ses réquisitions par cette première phrase "je crois que c’est clair, c’est un assassinat". Depuis le début Malick Sow dit avoir collaborer avec les enquêteurs, le juge d’instruction, la Cour en reconnaissant les faits mais "c’est faux, à vous mesdames et messieurs les jurés de rétablir la vérité judiciaire de ce 26 mai" dit-elle. La magistrate poursuit : "pas la vérité de gestes non-pensés, d’une simple intention de faire mal, d’une colère incontrôlable comme ne cesse de le répéter l’accusé mais celle d’un meurtre commis avec préméditation ou guet-apens". La qualification de l'assassinat prévu par l'article 221 alinéa 3 du code pénal.

Qui connait la vérité ? - Me Laguens

La détermination de l'accusé qui vient en train de bonne heure à Orléans avec un couteau dans son sac à dos, son attente au pied de l'escalier dans le hall, l'acharnement sur sa victime, il y a pour l'avocate générale bel et bien "détermination et guet-apens dans ce crime". "Lors de votre délibéré prenez le temps de compter jusqu’à 20 mesdames et messieurs les jurés, le temps des 20 coups de couteau, vous verrez c’est long" ajoute-t-elle. Au cours d'une plaidoirie de près de deux heures, l'avocate de Malick Sow a défendu la part "d'irrationnel" qui entoure ce dossier. Sans minimiser le faits et les justifier, Me Anne-Sophie Laguens a posé la question "de la vérité que l'on ne connaitra peut-être jamais, qui la connaît ? Malick, Lucie sûrement, pas moi, dans sa bulle il y a ce qu’il a dit, ce qu’il a pu dire, peut-être pas ce qu’il aurait voulu dire" dit elle. Elle avance : "est ce qu’il a voulu donner la mort ? je ne suis pas certaine" puis ajoute "gardez un peu d’humanité mesdames et messieurs les jurés pour qu’il reste encore debout".

La lettre de Fallilou

Entre réquisitions et plaidoirie de la défense, les avocates de la famille de Lucie ont plaidé devant la Cour. "Une famille qui souffre de tout son être" indique Me Delphine Janvier-Lupart qui défend la mère, les sœurs et la tante de Lucie. Et puis il y a les trois enfants de Lucie qui mettront du temps à retrouver un semblant de vie normale. Eux qui font alliance sacrée, soudés comme leur maman leur avait demandé s’il arrivait malheur, ne sont pas à cette dernière audience. Trop dur, trop douloureux. Mais sans être là physiquement, Fallilou, ce fils qui depuis la fenêtre de l’appartement au 3èmé étage a vu sa mère mourir, a tenu à être présent à travers une lettre lue par son avocate Me Sophie Monany et qui est adressée à Malick Sow. "J’avais 12 ans, j’étais heureux, tu as tué ma mère qui avait trois enfants, tu es un faible, honte à toi, j’ai 16 ans et je suis debout, nous sommes unis et nous vivons comme si maman était là avec nous". Lors d'une interruption d'audience après avoir témoigné tour à tour, la mère de Lucie et la sœur de Malick se sont serrées dans les bras.