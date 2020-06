Récompense après la mort de l'ours : "Que la montagne reste muette", demande la présidente de l'Ariège

La récompense lancée par Sea Shepherd passe très mal auprès de Christine Téqui. Ce jeudi, dans un communiqué, la présidente du Conseil départemental de l'Ariège dénonce ouvertement la démarche lancée par cette ONG, qui propose 30.000 euros de récompense à celui ou celle qui retrouvera le tueur de l'ours d'Ustou. L'animal a été retrouvé tué par balles le 9 juin dernier.

"Les Ariégeoises et les Ariégeois ne sont pas à vendre" — Christine Téqui

"Je ne ferai pas la promotion en les nommant de ceux qui sont à l’origine de cette idée de récompense financière pour dénoncer l’auteur d’un tir meurtrier sur un jeune ours qui n’avait pas demandé à être là. Ce serait rentrer dans leur jeu qui consiste simplement à alimenter leur "pompe à fric, écrit l'élue."Que la montagne reste muette. C’est la meilleure réponse qui peut être apportée à ceux qui pensent que tout s’achète sans se soucier de la haine et de la violence que leur initiative va engendrer", poursuit l'élue.

"Quitte à ce que la mort de cet ours figure dans la rubrique des meurtres non élucidés" — Christine Téqui

Pour l'honneur de son département, Christine Téqui préfère que cette mort reste élucidée : "Quitte à ce que la mort de cet ours figure dans la rubrique des meurtres non élucidés, je souhaite que les Ariégeoises et les Ariégeois démontrent qu’ils ne peuvent pas être achetés, car ils ne sont pas à vendre".