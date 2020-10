Reconfinement en Dordogne : le groupement de producteurs Resio s'est préparé à un afflux de commandes

Les 50 fermiers et artisans de Resio l'épicerie en ligne Resio sont prêts à une nouvelle explosion des ventes de légumes, de viande et de pâtes. Le groupement de producteurs livre ses clients à domicile, et de nouveaux clients ont passé commande sitôt après l'annonce du reconfinement

Resio.fr a retenu les leçons du premier confinement. Cette plateforme numérique installée à Eyzerac regroupe une cinquantaine de fermiers et d'artisans, et livre à domicile les particuliers, une quinzaine de restaurants et une quarantaine de petites écoles. Lors du premier confinement au printemps Resio a reçu jusqu'à 1800 commandes par semaine. Depuis le premier déconfinement, environ 150 clients continuaient de se faire livrer chaque semaine de la viande, des fromages, des légumes, des œufs et de l’épicerie sèche (riz, pâtes, lentilles, biscottes, etc.). Quelques heures après le discours d'Emmanuel Macron annonçant le reconfinement, la gérante Marie-Virginie Esnon a reçu une quarantaine de commandes de nouveaux clients sur le site internet "cette nuit, on a des nouveaux clients qui ont commandé Resio. C'est reparti ! Ils ont commandé de la viande, des yaourts, du beurre, des œufs, de l'huile et du poisson. Ce qu'offre Resio, c'est justement la livraison à domicile, et pour les clients qui ont peur du virus, cette livraison c'est beaucoup mieux que d'aller dans les supermarchés qui commencent déjà à recevoir beaucoup plus de public."

Les fermiers et artisans ont prévu leurs stocks

Pour éviter d'être submergée par ces nouveaux clients, l'épicerie en ligne Resio a averti ses fournisseurs fermiers et artisans depuis trois semaines : "nous sommes en alerte depuis trois semaines et le premier couvre-feu - explique Marie-Virginie Esnon - je les ai appelés un par un pour qu'ils prévoient leur stock. Il n'y aura pas de rupture." Resio.fr enregistre les commandes chaque semaine jusqu'au lundi soir, sur internet ou par téléphone. Les marchandises sont collectées chez les producteurs les mardi et mercredi, et les commandes livrées les jeudi et vendredi. Les commandes sont prises sur le site internet (avec paiement par carte bancaire), mais aussi par téléphone :

06.06.50.84.92

06.31.40.09.27.

07.86.11.20.91.

Marie-Virginie Esnon a vu affluer de nouveaux clients sitôt après le discours d'Emmanuel Macron Copier