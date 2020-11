Reconfinement : la médiathèque de Prades relance ses prêts en drive

La médiathèque prépare les commandes et les remet aux lecteurs sur rendez-vous.

Les médiathèques aussi se mettent au drive ! Comme tous les établissements recevant du public, elles n'ont pas le droit d'ouvrir pendant le reconfinement, alors certaines développent des systèmes de "drive" ou de retrait pour continuer à prêter des livres, CD et DVD.

À Prades, dans les Pyrénées-Orientales, la médiathèque intercommunale a relancé le 17 novembre le système de drive expérimenté pendant le premier confinement. Les lecteurs doivent d'abord passer commande par téléphone (04 68 96 52 37) ou par email (mediatheque@ccconflent.fr). Ils viennent ensuite, sur rendez-vous, chercher la pile de livres ou de DVD qui les attend sur une table, dans l'entrée de la médiathèque.

Les lecteurs doivent d'abord prendre rendez-vous puis venir récupérer leur commande dans le hall de la médiathèque. © Radio France - Adèle Bossard

"Ça nous permet de continuer à lire et c'est indispensable pour notre santé psychique", se réjouit Marie, l'une des premières à bénéficier de la réouverture du drive. Elle repart avec deux romans et un polar, même si elle ne retrouve pas le plaisir de flâner entre les rayons. "Le choix n'est pas aussi aléatoire que dans une médiathèque... On ne peut pas avoir un coup de cœur en lisant une quatrième de couverture", regrette-t-elle.

Des livres isolés puis désinfectés avant d'être prêtés

"Il y en a à qui ça ne convient pas le drive, parce qu'ils aiment fouiner, passer du temps à la médiathèque et prendre le temps de choisir ce qui leur plait, reconnaît la directrice de la médiathèque, Claire Bimsenstein. Mais il y en a aussi pour qui c'est vital ! Dès la semaine dernière, on nous appelait pour nous demander pourquoi on n'avait pas encore rouvert. Mais il nous fallait le temps de tout mettre en place".

Les livres sont isolés trois jours puis désinfectés avant de pouvoir être à nouveau prêtés. © Radio France - Adèle Bossard

Car la logistique est fastidieuse. Une fois qu'ils sont retournés à la médiathèque, les documents sont isolés pendant trois jours puis désinfectés à l'alcool à 70° avant de pouvoir être à nouveau prêtés.

Pour faciliter les prêts, la médiathèque a également changé certaines de ses règles : le quota d'emprunt a été augmenté et le prêt n'a plus de durée limitée. Et si vous n'avez pas d'idée de livres à emprunter, l'équipe de la médiathèque peut aussi vous faire une sélection.