Reconfinement : les chasseurs du Bas-Rhin obtiennent une dérogation pour abattre sangliers et cervidés

Le gouvernement avait annoncé en début de semaine des dérogations de déplacement pour les chasseurs durant le confinement, afin de réguler la faune sauvage. La préfecture du Bas-Rhin a précisé ce jeudi 5 novembre les conditions d'exercice de la chasse, "en ciblant principalement le sanglier".

"Avec une reproduction plus précoce et plus prolifique des laies que par le passé et des années de production de fruits forestiers importantes, les populations de sangliers n’ont fait qu’augmenter", explique la préfecture dans un communiqué. "C’est pour cette raison qu’il est de l’intérêt général d’assurer la régulation du grand gibier et des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, en ciblant principalement le sanglier". La préfecture donne d'ailleurs un objectif mensuel d'abattage de 6.000 sangliers.

L’arrêté signé par la préfète autorise également les actions de chasse pour les cerfs, les chevreuils et les daims. En revanche, seules les battues (chasse collective) et les affûts (chasse individuelle) sont autorisées. Les autres modes de chasse (chasse à courre, vénerie) demeurent interdites, de même que la chasse de loisir concernant les autres espèces (petit gibier, gibier d’eau et oiseaux de passage …).

Masque obligatoire et 1m de distance entre les chasseurs

Par ailleurs, la préfecture fixe également des règles sanitaires à respecter durant les battues : "interdiction des moments conviviaux", en intérieur ou en extérieur et "limitation à 30 personnes des regroupements" notamment pour délivrer les consignes avant les opérations de chasse. Les chasseurs doivent également porter le masque et se tenir à moins d'un mètre les uns des autres.

Cette dérogation a provoqué la colère des écologistes. "Il n’est pas acceptable que les Français.e.s ne soient pas autorisé.e.s à se promener en forêt ou dans les champs le week-end, mais que les chasseurs puissent, eux, effectuer sans crainte leurs pratiques mortifères", dénonce dans un communiqué le groupe Europe Ecologie Les Verts (EELV) de Strasbourg.