Reconfinement : Romain Amalric répond à toutes vos questions sur France Bleu Occitanie

Comment faire si mon déplacement ne rentre dans aucun des cases de l'attestation ? Ai-je le droit de me déplacer dans un autre département ou une autre région ? Qu'est-ce qui est considéré comme un "motif familial impérieux" ? Même si nous avons déjà éprouvé un confinement au printemps, le reconfinement qui vient de débuter apporte son lot d'interrogation. Et Romain Amalric revient sur France Bleu Occitanie pour y répondre.

Le journaliste sera le fil rouge de la matinale et interviendra régulièrement entre 7h et 9h30 pour répondre à toutes vos questions pratiques. Il retrouvera le rôle qu'il endossait déjà pendant le premier confinement, au printemps, mais s'attend à de nouvelles questions. "Il y a encore des zones d'ombre, des cas particuliers, des situations qui ne rentrent pas dans les cases de l'attestations, des failles auxquelles on n'avait pas pensé", explique Romain Amalric.

Dès lundi, il s'installera de nouveau dans sa mezzanine, chez lui à Drémil-Lafage, "avec un micro-casque et devant un ordinateur" pour chercher les solutions aux équations qui lui seront posées. Et pour y répondre, il s'appuie sur des sources qu'il sait fiables. "Je vais creuser sur les sites gouvernementaux, je suis aussi en lien avec la police nationale et je regarde ce que disent les principaux médias", détaille Romain Amalric. Mais dans la majorité des cas, "on fait surtout appel au bon sens", rappelle-t-il.

Pour poser vos questions à Romain Amalric, vous pouvez :