Reconnaissance du préjudice d'anxiété lié à l'amiante : 121 ex-salariés de DCN Cherbourg fixés ce jeudi

121 ex-salariés de DCN Cherbourg attendent la décision du tribunal administratif de Caen ce jeudi 11 mai . Après l'audience du 20 avril dernier, la justice doit dire si elle leur reconnait le préjudice d'anxiété lié à l'amiante. Chaque salarié demande 15 000 euros à l'Etat

Ces ouvriers sont aujourd'hui retraité ou en cessation anticipée d'activité. Entre 1970 et 1990 ils ont travaillé à la construction des sous-marins sur le site de DCN à Cherbourg. Chaque jour en contact avec l'amiante, ce matériel cancérigène, et sans aucune protection. C'est ce qu'ils reprochent à l'Etat , de ne pas avoir pris de mesure pour éviter ça.

Vivre dans l'angoisse

Aujourd'hui, eux ne sont pas malades mais ils vivent la peur au ventre. Certains racontent comment ils ont perdu un ami, un membre de la famille. Une angoisse qu'on appelle en justice le préjudice d'anxiété reconnu depuis 2010 par la cour de cassation. Pour ces 121 ex salariés, il est "avéré et réel" a estimé le rapporteur public lors de l'audience. Soulignant aussi les carences en matière de protection : rien, aucune installation, pour filtrer les poussières d'amiante. Le rapporteur public a demandé 8000 euros d'indemnités. C'est ce qu'avaient touché il y a un an 127 autres anciens salariés de l'arsenal en gagnant leur procès face à leur ancien employeur.

Un procès au pénal ?

L'amiante est interdite en France depuis le 1er janvier 1997. Selon l’Andeva, 3 000 personnes succombent chaque année aux suites de cette contamination qui ne se déclarent que des années après être survenue. Et l’amiante pourrait provoquer jusqu’à 100 000 décès d’ici 2025.

Une action pénale est aussi en cours depuis 2005..