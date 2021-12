Condamné pour harcèlement moral, Jean-Claude Renau, maire de Lignan-sur-Orb, fait appel du jugement

Jean-Claude Renau, maire de Lignan-sur-Orb (Hérault), a donc décidé de faire appel du jugement prononcé à son encontre par le tribunal correctionnel de Béziers. Le 13 décembre, le socialiste a été condamné à un an de prison avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et 1.500 euros d'amende. Le 14 juin dernier, l'élu avait été placé en garde à vue pendant 32 heures après le dépôt de trois plaintes de trois de ses agents municipaux.

L'ancien élu de l'agglomération de Béziers, en charge des déchets (2014 à 2020), a été reconnu coupable de harcèlement moral sur son responsable technique. Deux employés du service technique ont écopé de la même peine pour harcèlement sur deux autres salariés. Les victimes, toujours en arrêt de travail, sont suivies psychologiquement.

Des éléments accablants

Jean-Claude Renau est convaincu de son innocence. Selon nos informations, il aurait décidé de faire appel sous la pression d'élus de l'agglomération par crainte que Lignan-sur-Orb ne tombe dans l'escarcelle de la majorité de Robert Ménard en cas de démission.

Pourtant dans le dossier les éléments sont accablants. D'ailleurs, dans son jugement, le tribunal correctionnel de Béziers est allé bien au-delà de la peine requise par le ministère public. Le parquet de Béziers avait réclamé six mois de prison avec sursis. Le tribunal a été bien plus sévère en doublant cette peine.

Le harcèlement aurait duré un an et demi d'après les investigations réalisées par la gendarmerie de l'Hérault (de janvier 2019 jusqu'à leur interpellation en juin 2021). Les victimes ont réalisé un enregistrement sonore à l'aide d'un micro dissimulé dans la salle de réunion. 30 heures d'enregistrement. "Insultes grossières et incessantes, délation, filatures, reproches permanents, intimidation racontent les plaignants. Sur ces enregistrements, on y entend des menaces de mort : "ces enculés on va les crever (employé)". "On a bien commencé, ils ne sont pas bien du tout, rajoute le maire, on a pris des risques pour en arriver là.

Un nouveau procès d'ici trois ans au plus tard

La date du procès en appel devrait être fixée d'ici le printemps 2022. Ce nouveau procès pourrait avoir lieu au plus tard d'ici trois ans. Mais l'affaire est sensible et pourrait être jugée assez vite selon nos informations. Le responsable des services techniques (un des plaignants) a été placardisé depuis son dépôt de plainte. Stéphane Gomez est le seul à avoir repris son activité et travaille toujours avec son agresseur présumé, soutenu par la majorité du conseil municipal de Lignan-sur-Orb.

Une situation inconfortable pour les victimes

Une situation bien inconfortable pour les victimes. L'ambiance dans le service est délétère. Jean-Claude Renau, qui a refusé de répondre à nos questions, a demandé à son responsable technique de reprendre son poste d'encadrement. L'intéressé va donc se retrouver avec les deux complices présumés de Jean Claude-Renau.

En attendant ce jugement en appel, Jean-Claude Renau (retraité) peut continuer à exercer son deuxième mandat de maire (il est élu depuis 2014). En juin dernier, quand France Bleu révélait cette affaire de harcèlement, le retraité déclarait qu'il était confiant, que l'enquête ne contenait aucun élément à charge et qu'il en tirerait toutes les conséquences s'il était condamné.

Une autre affaire en attente

À l'audience en novembre dernier, Jean-Claude Renau, a reconnu en pleine audience avoir réalisé un faux document concernant le licenciement de l'un des trois prévenus pour lui permettre de profiter de ses indemnités chômage .

Le parquet de Béziers lui signifiant qu'il avait l'intention d'en référer au service contentieux pour avoir réalisé ce faux faisant peser à la collectivité l'indemnisation d'un employé qui voulait quitter la mairie pour convenances personnelles. Une nouvelle procédure pourrait être entamée à l'encontre de Jean-Claude Renau.