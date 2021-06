Bagarre mortelle à Yzeure (Allier) en avril 2020 : une reconstitution des faits ce lundi pour comprendre

La bagarre avait éclaté en pleine rue d'Yzeure ce soir du 10 avril 2020. Un jeune de 26 ans avait reçu un coup de couteau au niveau du thorax. Il était décédé quelques heures plus tard à l'hôpital. L'auteur présumé des faits est mis en examen et en détention provisoire.

La bagarre s'était déroulée entre les deux jeunes hommes ce soir du vendredi 10 avril 2020, rue Emile Zola à Yzeure.

Ce soir-là, le 10 avril, Benoit R. , 18 ans, participe à une soirée à Moulins, chez une amie. Durant cette soirée est évoqué un vol du téléphone du présumé agresseur. Il veut le retrouver et apprend que ce téléphone a été géolocalisé, dans une rage folle, il se rend à l’adresse indiquée, rue Emile Zola à Yzeure. Il est muni d’un couteau.

Accompagné de deux compères, il frappe au domicile de l'endroit indiqué, couteau camouflé dans le caleçon. Une femme ouvre la porte, Benoit R. se montre menaçant à son encontre et également à l’encontre d’autres personnes dont le frère de la victime. Ce dernier appelle son frère, hurlant qu’il ne comprend rien à cette histoire de téléphone volé.

Une bagarre en pleine rue

Benoit R. pénètre dans le logement puis en ressort avec ses collègues. Jason Caray, 26 ans, arrive alors en scooter avec deux amis.

Une bagarre éclate entre tous les protagonistes dans la cour, des coups de pieds, de poings sont échangés. Elle se poursuit ensuite dans la rue Emile Zola. Après avoir reçu plusieurs coups, Benoit R. assène un coup de couteau -couteau de cuisine en inox de 30 cm- au niveau du thorax de la victime. Jason Caray s’effondre. Le suspect prend alors la fuite avant d’être interpellé.

Grièvement blessée, la victime est prise en charge par une équipe du Smur et les sapeurs-pompiers de Moulins, puis transférée par hélicoptère au CHU de Clermont-Ferrand. Le jeune homme succombe à ses blessures à l'hôpital dans la nuit de vendredi à samedi.

Le suspect a été mis en examen pour assassinat et se trouve en détention provisoire.

Ce lundi avait donc lieu la reconstitution criminelle des faits avec le principal suspect, un peu plus d’un an après le drame. Etaient également présents le procureur de Cusset, la juge d'instruction, le frère de la victime, des témoins et les avocats de ce dossier. Cette reconstitution doit permettre à la juge d'instruction de saisir plus précisément ce qui avait pu se passer ce soir d’avril 2020.

« Nous souhaitons maintenant que l’instruction s’achève et que s’ouvre un procès. La famille de la victime l’attend et réclame justice pour Jason » insiste Manon Fourcade, avocate moulinoise, partie civile dans ce dossier avec les cabinets Deschamps et Portejoie.

L’instruction se poursuit donc. Benoit R pourrait être renvoyé devant les Assises de l’Allier pour assassinat dans les prochains mois.