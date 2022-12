Reconstitution à Cagnac-les-Mines : "Cédric Jubillar peut craquer"

Deux ans presque jour pour jour après la disparition de la Tarnaise Delphine Jubillar, ce mardi 13 décembre, une étape importante dans ce dossier judicaire.

Tous les protagonistes : le prévenu, les juges d'instruction, les avocats, les parties civiles vont se retrouver à Cagnac-les-Mines pour une reconstitution. Cette reconstitution, c’est une demande des trois avocats de Cédric Jubillar. Ils estiment que ce rendez-vous va permettre de montrer que matériellement leur client ne peut avoir tué sa femme, que le dossier est plein d'incohérences.

"Peut-être va-t-il décider de sortir de ses mensonges, de sa morgue"

Maitre Philippe Pressecq sera présent pour la confrontation avec sa cliente Lolita Escobedo, la cousine de Delphine. Et il estime que le prévenu pourrait craquer : "Lors des reconstitutions, les personnes se retrouvent sur les lieux, alors les choses peuvent remonter. Moi, je crois beaucoup à la possibilité pour Cédric Jubillar de se remettre vraiment en question. Il va reprendre contact pour la première fois avec le domicile conjugal, il va revivre les derniers instants de la vie de son épouse. Peut-être va-t-il décider de sortir de ses mensonges, de sortir de sa morgue, de ses provocations et tenir enfin un langage de vérité. Je pense qu'il peut craquer. Je pense qu'il est possible qu'il craque parce qu’une reconstitution, c'est un moment fort. C'est une catharsis. Et puis ce 13 décembre, Il y a beaucoup de choses qui vont se télescoper. La date, évidemment. Nous sommes pratiquement à la date anniversaire des deux ans de la disparition de Delphine et nous serons dans la nuit. Tout est fait pour que Cédric Jubillar revive cette scène de crime."

Un long interrogatoire

Le village va être totalement bouclé pendant une grande partie de la soirée. La reconstitution débute à 20h. Elle va sans doute durer très longtemps, peut-être ente cinq et sept heures. Il faut reprendre tous les détails du dossier sur lesquels le scénario des juges d'instruction bute et ne coïncide pas avec les déclarations du suspect : les lunettes cassées, les cris dans la nuit entendus par les voisines, l'usage du portable, le réveil du petit garçon de la famille, Louis... Et comme dans un interrogatoire, les juges d’instruction poseront et reposeront des questions à leur seul suspect. Mais le Tarnais a d'ores et déjà fait savoir, par ses avocats, qu'il ne mimerait rien de ce qu'il n'a "pas fait".