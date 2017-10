Reconstitution d'une agression mortelle à Tours ce mercredi

La justice procède à une reconstitution ce mercredi après-midi dans le quartier Velpeau à Tours écrit La Nouvelle République. Le but est de comprendre le déroulement des faits qui avaient conduit à la mort d'un marginal de 44 ans en septembre 2016 à un arrêt de bus.

Une reconstitution a lieu cette après-midi dans le quartier Velpeau à Tours, ordonnée par un juge d'instruction en charge d'une agression mortelle de septembre 2016 écrit ce matin le quotidien La Nouvelle République. Un homme de 44 ans, un marginal qui vivait dans un foyer Sonacotra, avait été retrouvé inanimé à un arrêt de bus vers 22h30 le 5 septembre 2016. Il avait succombé à ses blessures trois jours plus tard. Deux hommes s'étaient présentés au commissariat après un appel à témoins quelques jours après les faits. Ils ont été mis en examen pour violence en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner et vol en réunion et incarcérés.

La reconstitution de ce mercredi après-midi est commandée par le juge d'instruction en charge du dossier. Elle va occasionner des soucis de circulation près de la place Velpeau. Le stationnement et la circulation Rue de la Fuye, Rue Bellanger et rue Camille-Desmoulins seront perturbés à partir de 15h et jusque tard dans la soirée.