Reconstitution de la disparition de Delphine Jubillar : le quartier bouclé ce soir à Cagnac-les-Mines

Le village de Cagnac-les-Mines, 2.500 habitants au nord d'Albi (Tarn) est en grande partie bouclé ce mardi soir. Il était encore possible d'y accéder à 17 heures mais les gendarmes ont fermé l'accès au lotissement où vivait la famille Jubillar à 18 heures. Une reconstitution est organisée dans la maison du couple, où l'infirmière de 33 ans a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020.

ⓘ Publicité

Début de la reconstitution à 20h

Depuis 17h, les riverains du quartier ne peuvent plus circuler dans les rues adjacentes de la maison. Cédric Jubillar est attendu, il doit être extrait de sa cellule de Seysses (Haute-Garonne). La reconstitution doit débute ver 20 heures. Ce sont ces trois avocats qui avaient demandé cette procédure dans l'espoir de démontrer les incohérences de ce dossier.

Une grande partie des parties civiles accompagnées de leurs avocats doivent également être présentes. Les deux juges d’instruction ont minutieusement préparé le rendez-vous qui pourrait durer une grande partie de la nuit. La question des cris entendus dans la nuit devrait notamment faire partie des éléments examinés ce mardi soir. Est-il possible d’entendre un hurlement venu de la maison du couple Jubillar, depuis une autre maison du voisinage située à 130 mètres environ ?

Les gendarmes sont eux très présents depuis ce matin dans le village. Les automobilistes avaient interdiction de stationner dans le quartier depuis 10 heures ce mardi martin. Et les habitants ne peuvent plus sortir du périmètre entre 17 heures et une heure du matin, sauf pour des urgences médicales.