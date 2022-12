Affaire Jubillar : pour la reconstitution, "demander de ne pas prendre son téléphone est une injure"

Deux ans après la disparition de la Tarnaise Delphine Jubillar, une étape importante est prévue pour le 13 décembre. Tous les protagonistes vont se retrouver à Cagnac-les-Mines pour une reconstitution. Quasiment deux ans jour pour jour après la disparition de Delphine Jubillar, le choix de France Bleu Occitanie ce jeudi matin est de revenir sur cette affaire qui a ébranlé le Tarn et la France entière en recevant l'un des avocats de la défense, Maître Alexandre Martin.

Le mari de Delphine Jubillar, Cédric, est accusé de l'avoir tuée et clame son innocence. Vous êtes l'un de ses avocats, Maître Alexandre Martin : mardi prochain, le 13 décembre, il y a une reconstitution à Cagnac-les-Mines, c'est vous qui l'avez demandée, qu'est-ce que vous en attendez ?

Oui, c'est un acte qu'on a sollicité pour que l'accusation nous explique ce qui est est reproché exactement à Monsieur Cédric Jubillar. On nous explique qu'il aurait porté atteinte physiquement à son épouse, il le conteste et dit qu'il n'a participé à rien. Nous voulons voir exactement comment ils imaginent cette scène. Est-ce-que ça s'est passé dedans ? Est-ce-que ça s'est passé dehors ? Est-ce qu'il l'a transportée avec tel véhicule, avec tel autre ?

Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune piste déterminée. Il y a plusieurs hypothèses, même selon l'accusation, avec des éléments qui sont contradictoires. Un coup, on nous dit c'est dans le salon parce que le petit Louis aurait vu ses parents s'accrocher, un coup on nous dit que ce sont des cris et que c'est dehors.

Il y aura des témoins lors de cette reconstitution ?

J'imagine que les deux voisines qui ont entendu des cris dans la rue seront là. Après, je ne sais pas exactement comment cela va se passer.

Est-ce que Cédric Jubillar va coopérer ?

Cédric Jubillar ne fera que ce qu'il estime avoir fait, c'est à dire rien jusqu'à 4h et quelques du matin. Et ensuite, il montrera ses gestes, les pas qu'il a fait pour chercher Delphine dans la maison et autour de la maison. Le rôle qui lui est attribué par l'accusation sera joué par par un gendarme.

La reconstitution se passera toute la nuit ?

Non, c'est en condition de nuit. Mais je n'imagine pas qu'on attende 4h du matin pour pouvoir commencer la reconstitution (les avocats sont convoqués pour 20h, ndlr).

Selon nos confrères de 100%, les enquêteurs sont convaincus que Cédric Jubillar n'aurait jamais recherché sa femme disparue parce qu'une application qui calcule le nombre de pas, a cumulé très peu de pas. Qu'est-ce que vous dites de ça ?

Cet élément n'est plus contemporain. Ça a été démonté par la technique. Il y a un podomètre. Au début, le procureur nous avait dit qu'il avait fait quelques pas, quelques dizaines de pas. Or, il s'avère qu'après étude du podomètre qui calcule les pas d'heure en heure, Cédric Jubillar a fait plus de 200 pas, c'est à dire l'équivalent de 200 mètres dans une maison de 70 mètres carrés. C'est quand même la démonstration qu'il a marché longuement pour chercher son épouse. C'est un argument qui n'est plus soutenu et qui ne peut plus être soutenu par l'accusation.

Les juges d'instruction ont demandé à tous les participants, y compris à vous avocats, de ne pas prendre leur téléphone portable. Est-ce que vous allez respecter cette injonction ?

J'ai été surpris d'apprendre ça. Je vous avoue que cette mention, je ne l'avais pas regardée, ou alors ça m'était passé au dessus, considérant que ça ne pouvait pas être adressé aux avocats. Le bâtonnier Pierre Dunac a expliqué que cette injonction ne pouvait s'imposer aux avocats. Cela pose deux difficultés. La première, au-delà de la capacité pour un avocat d'être joint à tout moment, pour raisons personnelles ou des raisons professionnelles. Au delà de ça, c'est la suspicion qui est jetée par ces magistrats qui considèrent que nous pourrions, alors que nous sommes auxiliaires de justice, que nous sommes soumis à des règles, notamment du secret de l'instruction, prendre des photos ou envoyer des informations.

Le juge insinue que je serais capable de faire ça au mépris des règles juridiques et des règles déontologiques ?. C'est une insulte, c'est une injure envers les avocats. En ce qui me concerne, j'aurai mon téléphone portable et je refuse d'obtempérer à de tels ordres. Je ne suis pas sous les ordres des magistrats, je suis sous les ordres de la loi. Si je viole la loi, j'attends bien évidemment que le parquet me poursuive. Pour ma part, je n'ai jamais violé le secret de l'instruction et je n'entends pas que cette suspicion soit soit jetée sur les avocats et je refuse d'obtempérer à cet ordre.

Maître Alexandre Martin, vous avez demandé à la justice de regarder l'état d'un logement dans lequel Cédric Jubillar pourrait être hébergé s'il était libéré sous conditions, où est-ce qu'on en est de ça ?

Nous sommes passés devant le juge des libertés et de la détention vendredi dernier, qui a renouvelé la détention de M. Jubillar pour six mois, considérant bien évidemment qu'il y avait encore un acte important, à savoir cette reconstitution. Pour autant, nous avions proposé un logement ailleurs que dans le Tarn. Le SPIP, le service de probation, était venu visiter ce logement pour voir l'état de ce logement. Or, il se trouve que le rapport a été tronqué pour ne présenter qu'une moitié de ce logement et nous présenter un logement qui ne serait pas habitable. Le propriétaire a confirmé qu'il y avait une partie qui était habitable et le juge des libertés a demandé aux services de revenir pour examiner une nouvelle fois ce logement et établir que ce logement est parfaitement habitable.

Donc vous espérez qu'à un moment donné Cédric Jubillar y aille ? Comment va-t-il, lui qui est à l'isolement depuis un an et demi ?

Écoutez, je vais vous faire toujours la même réponse : il est à la fois désespéré et à la fois combatif, convaincu qu'un jour ou l'autre, la justice va ouvrir les yeux et va faire cesser ce calvaire.