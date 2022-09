Deux ans après les faits, l'agression de Lorenzo à Lattes a été reconstituée. Lui et les cinq personnes impliquées dans la rixe ont été entendus pour retracer ce qu'ils s'est passé ce soir d'août 2020. Un moment nécessaire et important pour le jeune homme, tétraplégique incomplet depuis.

Reconstitution de l'agression de Lorenzo à Lattes, un "moment nécessaire et important"

Il porte un maillot du club de football de Montpellier et se déplace en fauteuil électrique. Lorenzo, 21 ans, apprend à vivre dans sa nouvelle maison avec ses parents et ses sœurs à Pérols depuis fin août. Après deux ans d'hospitalisation, il "se repose, profite de la famille et des amis." Ce jeune homme est devenu tétraplégique incomplet à l'âge de 19 ans après avoir été agressé en août 2020.

Une violente rixe s'était déclenchée sur le parking de la piscine des Néréides à Lattes. Lorenzo a été poussé dans un fossé et passé à tabac par un groupe de cinq jeunes. Depuis, ils ont été mis en examen et font l'objet d'un contrôle judiciaire.

Reconstitution de l'agression

La reconstitution de l'agression de Lorenzo a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi dernier, dirigée par la juge d'instruction du tribunal judiciaire de Montpellier. "C'était très long et pesant" raconte le jeune homme. En effet, elle a duré environ 7 heures. Le temps d'entendre la version de toutes les personnes impliquées dans la rixe.

Lorenzo a revu ses agresseurs présumés et a dû revivre cette soirée qui a changé sa vie à tout jamais. Il décrit un dispositif très impressionnant : "Il y avait beaucoup de monde. Des policiers, des projecteurs, des photographes, des voitures pour refaire la scène." Il ajoute : "C'était comme un tournage de film un peu, mais là c'était la vraie vie. C'était pas un film."

"C'était important et nécessaire de faire cette reconstitution" — Lorenzo, victime d'une agression en août 2020

D'un air détaché, Lorenzo explique que "ce qui est fait est fait." Il assure qu'il n'a rien ressenti de particulier. Ni en revoyant les cinq personnes qui l'ont frappé à l'époque ni en retournant à l'endroit où ça s'est passé. "C'était important de le faire. Ça ne m'a pas touché plus que ça parce que je savais que ça allait arriver. C'est un endroit ou j'étais tout le temps. J'y suis retourné plusieurs fois depuis."

Lorenzo n'est pas animé par la colère. D'un ton très posé, il ajoute qu'il était présent à la reconstitution parce que "c'était important de le faire pour la justice. Pour éclaircir certains points."

Eclaircir certains points

Son avocate, Maitre Béatrice-Marie Muzi, était là au moment de la reconstitution. Rien de nouveau n'a été appris mais ça a permis d'éclaircir certains points. "C'était nécessaire pour les personnes qui n'étaient pas présentes au moment de l'agression, de visualiser bien l'endroit ou cela s'est produit. Cela permet d'apporter une meilleure compréhension du dossier plutôt que de lire cinq ou six auditions de mise en examen. Cela vous apporte un regard neuf sur des éléments qui ont déjà été dits."

