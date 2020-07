Reconstruire la flèche de Notre-Dame : "on peut le faire très facilement", selon un expert

Ce sera donc la même ! Le président a désormais la "conviction" qu'il faut restaurer la cathédrale et sa flèche à l'identique, quinze mois après l'incendie qui a défiguré Notre-Dame. Après avoir envisagé une oeuvre plus contemporaine, le chef de l'Etat a finalement décidé de suivre l'avis de la commission d'experts de la reconstruction de la cathédrale.

Mais est-on en mesure de reconstruire dans le moindre détail cette oeuvre gothique de Viollet-le-Duc datant du 19e siècle ? "On a tous les détails, du point de vue de la reconstruction, on peut le faire très facilement", assure sur France Bleu Paris, Philippe Toussaint, membre de cette commission d'experts. Et d'ajouter : "On a en France des artisans formidables et on a encore le savoir-faire pour faire cette oeuvre. Aujourd'hui on est sûr qu'on peut le faire", insiste cet expert.

Reconstruire la flèche à l'identique, cela veut dire, reconstruire une flèche qui culmine à 96 mètres de haut, en bois de chêne et recouverte d'un manteau de plomb de 250 tonnes, malgré la polémique sur la pollution au plomb. "C'est une fausse polémique", répond Philippe Toussaint qui précise que "les ornements sont faits en plomb, mais la structure est faite en métal qui est du fer."

Un projet qui manque d'audace ?

"On aura d'autres occasions dans l'environnement de Notre-Dame de faire appel à l'art contemporain", explique Philippe Toussaint, qui milite en faveur du respect de la tradition. "On restitue le Paris médiéval, il n'en reste plus grand chose. Ce sont nos racines, je pense qu'il faut respecter l'histoire".

C'est sans doute aussi la solution la plus simple et la plus rapide. En optant pour une restauration la plus conforme à son dernier état, l'Elysée enterre l'idée d'un concours international d'architectes. Cela risquait de retarder ce chantier déjà ralenti à cause de la pollution au plomb et de la crise sanitaire du coronavirus. Une manière donc de respecter l'objectif fixé peu après l'incendie d'une fin de chantier en 2024!