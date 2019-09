Record d'interpellations pour la police municipale niçoise cet été

Christian Estrosi a présenté le bilan estival de la police municipale ce mercredi. 1 300 interpellations entre le 1er juin et le 31 août. De la petite délinquance : pickpockets, dépôts sauvages, nuisances sonores, vols sur les plages. Mais certains points noirs ne sont pas résolus.

Nice, France

Accompagné par le patron de la police municipale dans la salle Jules Chéret de la mairie, Christian Estrosi se félicite du bilan de ses fonctionnaires pour la saison estivale. _"Nous avons une a_ugmentation de 34% des interpellations par rapport à l'été dernier, ça représente 2 756 interpellations par la seule police municipale depuis le début de l'année et 1 300 depuis le 1er juin." Une année record avance le maire sur son estrade. Grâce à la vigilance de 70 équipages de la police aux quatre coins de la ville. Aperçu.

140 vendeurs à la sauvette interpellés.

169 bars et restaurants contrôlés et 33 fermés pour troubles à l'ordre public.

137 personnes interpellées "en vertu de l'arrêté anti-mendicité."

440 voitures ventouses enlevées. "Il faut rendre les parkings aux Niçois," justifie le patron de la police municipale Richard Gianotti.

298 interventions de lutte contre les occupations illégales et 75 squatteurs évacués.

8 interpellations pour des vols sur les plages.

100 rappels à la loi pour les plongeurs des rochers qui se mettent en danger, notamment à la Réserve.

1 000 voyageurs contrôlés dans les tram 1 et 2. Un tiers d'entre eux n'avaient pas de titre de transport.

1 052 patrouilles de sécurisation dans les parcs et jardins niçois.

1 231 procès-verbaux dressés pour des nuisances sonores.

Le maire de Nice renvoie la balle à la Préfecture

Plusieurs points noirs demeurent. Selon le maire, Nice est confrontée à une arrivée importante de caravanes qui occupent illégalement l'espace public. "Certains individus font de la mendicité agressive," souligne Christian Estrosi. Si la police municipale peut effectuer des signalements, elle ne peut enquêter se saisir de ce type d'affaires. L'élu demande au préfet et procureur de la République de Nice "une action forte." Egalement, Christian Estrosi promet un arrêté anti bivouacs d'ici la fin du mois.

Trachel toujours pas sécurisée

C'était une volonté forte de la Ville de Nice. Installer un poste de police municipale dans la rue Trachel, près de la gare. Le bureau a vu le jour en avril. Mais depuis, la délinquance n'a pas diminué. "C'est des bagarres et des coups entre bande de jeunes du matin au soir," dénonce Gilles un ancien commerçant du quartier qui a mis la clé sous la porte. "Nos équipages repèrent du trafic de drogue à cinquante mètres du poste," déplore le patron de la police municipale Richard Gianotti. Pour les habitants, la police est clairement impuissante. "Les jeunes cabossent nos devantures, crient du matin au soir, la police intervient les sermonne mais ils recommencent juste derrière," accuse Marie, garagiste dans le quartier.

Christian Estrosi interpelle la Garde des Sceaux

Dans un courrier en date du 28 août dernier, le maire de Nice demande des comptes à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Il s'interroge au sujet de la remise en liberté de certains délinquants. Un exemple cité par le maire : un homme laissé libre après avoir été interpellé pour des vols et une agression sur personne vulnérable. Des faits qui se sont déroulés la semaine du 12 août dans le quartier Riquier. Un syndicat de magistrats reproche au maire de sortir de son rôle et de ne pas respecter la séparation entre l’exécutif et le judiciaire.