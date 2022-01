Record des tentatives de traversées dans la Manche : plus de 1.000 réfugiés secourus en 2021

Selon l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en 2021, le nombre de réfugiés secourus et pris en charge au large de Calais a été multiplié par trois par rapport à 2020. Un record.

Il y a ceux qui réussissent à traverser la Manche dont on entend rarement parler, ceux qui échouent et viennent alimenter les récits des drames de l'immigration, et ceux qui sont recueillis par les secours. En 2021, ces derniers ont été particulièrement nombreux. Le nombre de réfugiés secourus au large de Calais et pris en charge par l'Etat a triplé l'année dernière, ce qui en fait une année record.

+194% entre 2020 et 2021

D'après le bilan que vient d'établir l'Office français de l'immigration et de l'intégration et communiqué à l'Agence France Presse, "le nombre de personnes naufragées au large de Calais et mises à l'abri a été de 1.002 en 2021". En 2020, pourtant année particulière avec le début de la crise du Covid, seulement 341 avaient été comptabilisés par l'Ofii. Cela représente une augmentation de 194% en l'espace d'une année, et "un effort financier qui ne cesse d'augmenter", souligne le directeur général de l'Ofii, Didier Leschi.

Des réfugiés accueillis sur le territoire en augmentation également

Autre chiffre révélé par l'Ofii, le nombre de réfugiés mis à l'abris et orientées dans le dispositif national d'accueil après avoir vécu dans des campements de fortune sur le littoral nord, dans l'attente de tenter une traversée vers le Royaume-Uni : 31 103 an 2021, contre 9 172. Là aussi, le bond est impressionnant, avec une hausse de 239% sur un an.

Une situation de plus en plus tendue

Près de 10 000 places d'hébergement ont été proposées en 2021, dont la très large partie dans les Hauts-de-France. Un peu moins de 7 000 personnes ont été hébergées. La situation se complexifie d'année en année avec une arrivée de réfugiés qui souhaitent risquer leur vie en traversant la Manche de plus en plus grande. Ils étaient 600 en 2018, puis 2 300 en 2019 et 9500 en 2020, à avoir tenté leur chance. Non sans risque : en novembre, 27 migrants qui tentaient de rejoindre les côtes anglaises ont trouvé la mort dans le naufrage de leur bateau de fortune. C'est aujourd'hui drame le plus meurtrier jamais constaté sur cette voie maritime. Sur place, les associations d'aide aux réfugiés dénoncent régulièrement le traitement de l'Etat envers eux. « Ne pas prendre en compte les efforts de l’Etat pour prendre en charge la situation complexe de Calais, c’est participer de l’hystérisation des débats sur l’immigration », insiste Didier Leschi.