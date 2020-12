Le nordiste Romain Vandendorpe est lancé dans la quête d’un record : la plus longue immersion dans la glace ! Objectif : tenir au moins 2h31, entièrement entouré de glace. La performance se déroule à Wattrelos dans la métropole lilloise, samedi 19 décembre.

Record du monde : un Nordiste tente de rester plus de 2 heures 30 dans la glace

Debout dans une sorte de bac à glaçons géant, le nordiste Romain Vandendorpe tente de battre le record du monde de la plus longue immersion dans la glace, samedi 19 décembre. Il doit tenir pendant au moins 2h31, immergé jusqu'aux épaules. Deux arbitres jugent sa performance, et valideront, ou non, son record.