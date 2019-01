Recrudescence d'accidents de ski en raison de la neige trop dure.

A l'hôpital sud de Grenoble, spécialisé dans les traumatismes des membres, on fait deux fois plus d'hospitalisations que dans une période de vacances normales.

Grenoble, France

n milieu de semaine, plusieurs acteurs des sports d'hiver assuraient à France Bleu Isère que malgré, la neige dure et le verglas sur les pistes, on ne constatait pas plus d'accident que d'habitude. Probablement des points alimentés par un intérêt pour ne pas décourager la clientèle.

Mais la réalité est bien différente. Les services d'Urgences tournent à plein. A l'hôpital SUD de Grenoble, spécialisé dans la traumatologie des membres ont ne sait plus où donner de la tête depuis Noel. On fait en moyenne 2 fois plus d'opérations que d'habitude en saison de ski, selon Jean-Jacques Banihachémi, le chef des Urgences.

