Recrudescence de cambriolages à la Turballe, les habitants appelés à la vigileance

La Police Pluri Communal de La Turballe et la brigade de gendarmerie de Guérande signalent une forte recrudescence des cambriolages, principalement en journée, dans les résidences et en présence des personnes. Le Chef de la Police Municipale et Pluri Communal, Stéphane Messina rappelle « qu’il est impératif de surveiller les ouvertures un peu isolées sur votre résidence et d’appeler le 17 dès la constatation des faits ».