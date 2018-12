Radars : hausse des actes de vandalisme en Loire-Atlantique et en Vendée

Le phénomène prend de l'ampleur. De plus en plus de radars automatiques sont vandalisés en Loire Atlantique et en Vendée. Certains sont même brûles. Des actes qui coïncident notamment avec le mouvement de colère des gilets jaunes.

Nantes

De plus en plus de radars automatiques sont vandalisés en Loire Atlantique et en Vendée. A Nantes, celui situé sur le périphérique dans le sens nord-sud, à proximité du stade la Beaujoire, a même été incendié. La caméra, le flash, les boîtiers électriques et les fils sont carbonisés. Seule la structure métallique a résisté.

Idem pour les deux radars installés sur la quatre voies entre La Roche-sur-Yon et Nantes, à hauteur de Bellevigny. Là, les appareils ont été brûlés à l'aide de pneus. Des morceaux sont encore au sol.

Radars carbonisés - Emanuel Sérazin et Dylan Jaffrelot

Des radars souillés et plastifiés également

Il y a aussi des appareils plastifiés avec des inscriptions et des photos dessus. Le portrait d'Emmanuel Macron a par exemple été découvert la semaine dernière sur le radar de Saint-Vincent-sur-Graon, en Vendée. Le slogan "Macron démission" a fleuri sur celui de Varades, près d'Ancenis. Des radars ont également été souillés avec de la peinture jaune entre La Baule et Saint Nazaire et de la peinture rose autour de la Roche-sur-Yon.

Plus original, celui décoré avec une guirlande de Noël sur le périphérique de Nantes à hauteur de la porte de Saint-Sébastien-sur-Loire.

Des radars plastifiés et décorés - Emmanuel Sézarin et Dylan Jaffrelot

Une facture salée

Tous les radars automatiques carbonisés devraient être changés. La facture s'annonce donc élevée. Le prix d'un appareil neuf oscille entre 70 000 et 100 000 euros. La préfecture de Loire-Atlantique rappelle que la dégradation d'un radar est passible d'une peine de cinq ans de prison et de 75 000 euros d'amende.