Recrudescence des agressions sexuelles en Charente-Maritime ce mois de juillet

La gendarmerie de Charente-Maritime a constaté une augmentation des agressions sexuelles de 30% ce mois de juillet par rapport à juillet 2019. Des agressions dont sont souvent victimes des touristes en vacances sur le littoral. Plusieurs types d'agressions sont constatées. Celles entre jeunes, lors de soirées notamment. Des jeunes femmes victimes de garçons trop insistants. Sur sa page Facebook, la gendarmerie de Charente-Maritime rappelle à "celles et ceux qui ne comprennent pas que : _NON, C'EST NON"_.

D'autres agressions impliquent des adultes beaucoup plus âgés sur des jeunes filles parfois mineures remarque Sébastien Letellier, chef d'escadron de la gendarmerie : "Dans des campings notamment, des faits de voyeurisme sur des mineurs. Des hommes ont tendance à laisser passer leur téléphone portable sous les cabines de douche pour filmer les jeunes filles dans les cabines d'à côté." Deux interpellations ont lieu les semaines passées pour ce genre de faits, sur l'Ile d'Oléron.

A toutes les victimes ou témoins d'agressions sexuelles, la gendarmerie rappelle qu'il est important de se manifester même si les faits se produisent sur leur lieu de vacances. Deux numéros essentiels : le 17 et le 3919.