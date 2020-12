Recrudescence des arnaques sur Internet à Vierzon : comment les éviter ?

La police nationale de Bourges lance l'alerte sur une recrudescence d'arnaques sur Internet à Vierzon. Petites annonces trop alléchantes, arnaques à l'embauche, ... Voici quelques conseils pour les repérer et ne pas tomber dans le piège.

Les arnaques et tentatives d'escroquerie sur internet se multiplient souvent en période de fêtes de fin d'année.

Attention aux arnaques ! Ces escroqueries de quelques centaines ou milliers d'euros se multiplient depuis un mois en Berry et en particulier à Vierzon. Elles ont souvent lieu sur Internet : sites de petites annonces entre particuliers, fausses offres d'emplois, promesses de trouver l'amour ... mais également par SMS ou au téléphone. Le commandant Berthomier de la DDSP du Cher donne quelques conseils. Comment repérer les arnaques, les éviter et les signaler ?

Les sites marchands regorgent de fausses annonces. "Une affaire trop alléchante, c'est souvent suspect. Il faut se méfier des annonces trop belles pour être vraies", explique le commandant. Méfiance également, lorsqu'il s'agit de sites ou d'expéditeurs étrangers. "Il y a des pays qui se sont fait des spécialités d'arnaque, qui harponnent beaucoup la clientèle européenne. En Afrique de l'Ouest notamment, avec des fausses annonces matrimoniales à destination des célibataires mais aussi sur les ventes de voiture. En Europe de l'Est il y a également des réseaux très bien constitués et qui profitent de la crédibilité des clients de l'Ouest européen."

Les arnaques à l'embauche sont également courantes. Un cas-type : "Des individus se faisant passer pour les patrons d'un jeune société proposent des emplois peu qualifiés, avec un salaire alléchant. Au moment du recrutement, il demandent à la victime de l'arnaque une centaine d'euros pour l'achat d'un uniforme", détaille le policier. Bien entendu, la société n'existe pas, le poste non plus, et l'argent disparaît.

Bonnes pratiques

"La première des prudences c'est de ne jamais communiquer ses coordonnées bancaires, prévient le commandant Berthommier. En cas de doute, plusieurs recours possibles. Le ministère de l'Intérieur met en place un numéro vert pour répondre aux interrogations ou inquiétudes des consommateurs : 0 805 805 817. "Il est également possible de contacter sa banque pour s'assurer qu'on fait affaire avec un service fiable", conclut le commandant Berthomier.