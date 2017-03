Recrudescence des cambriolages dans l'agglomération de Limoges, la Police Nationale lance un appel à la vigilance

La Police Nationale de Limoges lance un appel à la vigilance. Depuis un mois, il y a une recrudescence des cambriolages dans l'agglomération. Une quinzaine rien que le week-end dernier. C'est deux fois plus que d'habitude.

La police nationale de Limoges lance un appel à la vigilance. Il y a une recrudescence des cambriolages dans l'agglomération depuis un mois. Une quinzaine rien que le week-end dernier. C'est deux fois plus que d'habitude. La plupart de ces cambriolages ont eu lieu à Limoges et en périphérie. A Panazol, le Palais sur Vienne et Feytiat. Les cibles sont principalement des pavillons mais aussi des appartements et quelques commerces.

Des cambriolages y compris lors d'absences très courtes

Des cambriolages évidemment effectués en l'absence des propriétaires, y compris lors d'absences très courtes précise la police, "le temps de faire ses courses par exemple". Des vols qui n'ont donc pas lieu que la nuit, mais aussi en fin d'après-midi. Il n'y a d'ailleurs pas toujours eu d'effractions, certains habitants ne pensant pas utile de fermer leur porte à clé, d'où cet appel à la vigilance lancé par la Police Nationale, notamment si des personnes tournent de manière suspecte dans votre quartier. Il peut s'agir de repérage.

Probablement plusieurs "équipes" de cambrioleurs selon la police

Sachant que les enquêteurs pensent avoir à faire à plusieurs "équipes", les premiers signalements faisant état de profils très différents. Un coup deux femmes, un autre des mineurs, une autres fois des hommes. Sur une partie des cambriolages, il y a quand même eu des effractions, avec vitres brisées, souvent par une partie de l'habitation cachée des regards, comme une cour arrière ou un jardin. Les voleurs s'en prenant avant tout à l'argent liquide, aux bijoux, et à tout ce qui est multimédia.