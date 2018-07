Saint-Étienne, France

Que passe-t-il à Côte-Chaude ? Alors même si ce n'est pas le quartier le plus tranquille de Saint-Étienne, ce n'est pas non plus une zone sensible. Mais pourtant depuis une dizaine de jours le climat se dégrade a vu d'œil. Une dizaine de voitures ont été brûlées depuis le 13 juillet 2018, ainsi que plusieurs poubelles. Des commerces ont même été dégradés, la vitrine de la coiffeuse et de l'esthéticienne a été explosée.

La vitrine du salon de coiffure et du salon d'esthétique a été vendalisée © Radio France - Mélodie Viallet

Habitants et commerçants excédés

Plus d'une dizaine de voitures ont été brulées en quelques jours © Radio France - Mélodie Viallet

Marie habite le quartier depuis vingt ans, elle ne comprend pas ce qu'il se passe: "Ça énerve parce que le quartier n'est pas si désagréable que ça. Quand on voit le modèle qui a brûlé cette nuit, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'en acheter une belle. C'est une injustice." Et certains commerçants ne sont pas rassurés : "Tous les soirs il y a au moins quinze voitures de police qui font des contrôles, c'est Chicago."

La police nationale a renforcé sa présence sur les lieux pour tenter de calmer les tensions avec des patrouilles de la police nationale très régulièrement. Le samedi 21 juillet 2018, un homme de 20 ans a été arrêté, il était en train de mettre le feu à une voiture. Il a été relâché et sera convoqué par la justice.